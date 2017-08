Nayib Bukele apuesta por la primera ciudad de Centroamérica libre de violencia contra la mujer

@DiarioCoLatino

El alcalde de San Salvador Nayib Bukele junto a su esposa Gabriela de Bukele visitó la sede de Ciudad Mujer en San Martín para conocer más sobre el proyecto, entregar un donativo y firmar un convenio para desarrollar proyectos para personas adultas mayores.

Bukele entregó 150 regaderas, 100 pares de botas e igual cantidad de guantes que serán utilizados por las usuarias que reciben formación en agricultura familiar en la Escuela de Capacitación Agrícola (ECA) de esta sede.

La esposa del edil, quien funge como la Coordinadora de la Secretaría de la Mujer en la comuna capitalina, acompañó al alcalde y, además, agradeció el recibimiento que les dio la secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato.

En cuanto a la firma del convenio, Bukele aseguró que la comuna busca que la población adulta mayor viva dignamente, por ello es que implementarán programas enfocados a dicha iniciativa junto a la secretaria de Inclusión Social.

Además, suscribieron otro convenio que permitirá que la capital salvadoreña sea la primera en toda Centroamérica que sea declarada libre de violencia contra la mujer.

“Ellos nos ayudarán, nosotros ponemos los fondos y ellos su experiencia y ponemos parte de nuestro equipo para que nuestros adultos mayores sean tratados con dignidad. Y el otro es un proyecto más ambicioso, pues queremos convertirnos en la primera ciudad libre de violencia de la mujer. Con el apoyo de la Secretaría de Inclusión Social lo vamos a lograr”, dijo el edil.

Mientras que Pignato sólo dijo que este convenio se hará realidad y que lo mejor es que “esto no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Por eso no nos van a detener”, refiriéndose a que hay algunos proyectos que tiene la dependencia que dirige que no se han ejecutado debido al bloqueo que existe en el primer órgano de estado por parte de ARENA, principalmente.

La Secretaria Pignato llevó al alcalde Bukele y su esposa a un recorrido guiado por todos los módulos de atención que integran Ciudad Mujer, y explicó su funcionamiento y cada uno de los servicios que están disponibles para todas las mujeres. Posterior al recorrido, la Secretaria Pignato, el Alcalde Bukele y la Coordinadora de la Secretaría de la Mujer capitalina sostuvieron una reunión para profundizar sobre algunos temas de interés y ultimar detalles del nuevo proyecto de gran alcance para la protección y garantía de los derechos de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas adultas mayores de San Salvador.