Movimiento social exige que magistrados sean electos por votación popular

Los diputados de la Asamblea Legislativa trabajan en el proceso de elección de los próximos magistrados (cinco propietarios y cinco suplentes) que representarán la Sala de lo Constitucional y de lo Civil, proceso que ha sido calificado como oscuro por algunos movimientos populares.

La Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS) considera que los salvadoreños deberían tener la facultad de elegir a quiénes quieren como magistrados.

El movimiento se pronunció ante la eliminación de Ulises Rivas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, y el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura Tito Zelada, de la lista de candidatos a magistrados que deben ser electos a más tardar el 17 de julio.

Marielos de León, miembro del movimiento social, afirmó que la decisión de los partidos de derecha busca apartar a cualquiera que consideren amenaza para seguir defendiendo intereses oscuros en el país.

“El país necesita magistrados que estén en función de las necesidades del pueblo salvadoreño. Se debe elegir a personas que no estén en función de defender poderes económicos”, subrayó de León, quien al igual que sus compañeros pidió que la elección de los funcionarios sea por voto popular.

“No nos provoquen”

El movimiento popular también se pronunció respecto a la intención de los partidos de derecha en reformar el artículo 105 de la Constitución de la República en busca de eliminar el límite de tenencia de tierra.

“La gente cada día va haciendo más conciencia y el hecho que la derecha tenga mayoría en la Asamblea Legislativa no les da el mandato para atropellar todo lo conquistado”, señaló Efrén Mejía, del Colectivo de Conducción de CONPHAS.

“No nos provoquen. Nosotros si bien es cierto que somos pacíficos en hacer peticiones, no estamos de acuerdo con que vayan a hacer eso. Todo lo conquistado no es entregado”, agregó Mejía, quien pidió a las fracciones de derecha no olvidar que “el pueblo organizado en la calle puede hacer que se derogue cualquier ley que ellos pongan en un papel”.