Movimiento de trabajadores dispuesto a seguir en las calles hasta cambiar sistema de pensiones

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Representantes de organizaciones de trabajadores advirtieron a los partidos políticos que seguirán en las calles hasta conseguir una pensión digna y, si es posible, derogar de una vez por todas las AFP, por el mal uso que le dan al dinero que la población les ha confiado.

El pasado viernes, organizaciones de trabajadores marcharon hacia Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa para exigirle a los diputados y al Gobierno que sustituyan el actual sistema privatizado de pensiones por uno nuevo que beneficie a los cotizantes.

“Nosotros sí consideramos un cambio radical del sistema. Un nuevo sistema, porque este no da para más, y vemos la crisis que tenemos en este momento, como país y a nivel de Latinoamérica también”, dijo Marta Campos, del movimiento No + AFP.

Campos señaló que las reformas al sistema previsional de 2017 fueron un desastre total para los trabajadores, y que ya hay maestros que se han jubilado y aseguran que lo recibido como pensión no les alcanza para suplir sus necesidades básicas; en ese sentido muchos ya no se quieren jubilar.

Paz Zetino, del movimiento Pensión Digna cuestionó que los trabajadores que fueron obligados a pasarse al sistema privado, porque no tenía la de edad al momento de la entrada en vigencia del sistema privatizado, reciben pensiones equivalentes al 30 % de su sueldo base, mientras los optados reciben el 50 % y hasta el 80 % del salario con el que se jubilaron.

“Esa clasificación fue una medida perversa del mercado que administra las pensiones. En realidad hay que decirlo así, en todos los países del mundo en donde se privatizaron las pensiones es un fracaso y El Salvador no es la excepción”, señaló Zetino.

El dirigente acusó a la clase política de haber estado respaldando a las administradoras de pensiones, pues todo lo que esas empresas han hecho ha sido avalado por los políticos. De ahí que su organización está clara, dijo Zetino, que para deshacerse de las AFP hay que deshacerse de los patrocinadores que tienen en la Asamblea Legislativa.

Recordó que, hasta el año 2017, los pagos les satisfacían a los jubilados.

“La gente no se quejaba tanto, se iba con un 70 %, 50 % dependiendo del último salario regulador; no obstante, ese mercado un 17 de septiembre de ese mismo año fue capaz hasta de permear a la última fracción que históricamente se había opuesto a ese sistema, que era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”, afirmó Zetino.

En esa fecha se sacó una reforma totalmente en contra de los trabajadores. “Nos aumentó la cotización, le quitó dinero a los ya pensionados, bajó la pensión al 30 % y le mantuvieron los privilegios a las AFP”, dijo Zetino, quien agregó que su organización es la única que tiene estudio actuarial y proponen que le suban a los que ya están pensionados y que se tome en cuenta entre 65 % y 75 % como techo.

“Esto no lo estamos sacando de la manga, lo dice nuestro actuario. Proponemos reducir la comisión de las AFP del 1.92 % que tienen hoy, a 1.40 %; esa es la propuesta que venimos haciendo nosotros (…) y les pedimos que ya no ocupen el dinero nuestro”, insistió Zetino.

“El FMLN cayó en la trampa, políticamente está acabado”, comentó Zetino y luego agregó que fue la peor traición que le hicieron a los trabajadores. Aseguró que los grupos sindicales vinculados al partido fueron callados y le fueron fieles al partido, pero ya se les pasó factura.

“Ahora, si esa clase política que nos castigó en el año 2017 intenta hacer algo en beneficio de las empresas y no de los trabajadores, será el último harakiri (suicidio) político que se van a hacer, los trabajadores les sabremos cobrar esa cuenta”, advirtió Zetino durante el programa República de Canal 33.

Campos dijo, en tanto, que no están de acuerdo con ninguna de las propuestas de reforma de pensiones que tiene la Asamblea Legislativa, porque ellos lo que quieren es que se desprivatice el sistema y que les argumentan que es imposible. “¿Por qué es imposible? Sabemos que este dinero lo invierten, pero nosotros de estas ganancias no percibimos nada”, afirmó.

“Nos enredan con una serie de palabras y al final no resuelven nada; yo veo las propuestas que hacen los partidos políticos y ellos lo que no quiere es que desaparezcan las AFP, no es lo que queremos nosotros, lo que queremos es la derogatoria de la Ley SAP, la eliminación de las AFP”, recalcó Campos.

“Nosotros no vamos a salir de la calle, vamos a seguir presionando”, dijo la dirigente.