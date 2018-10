Monseñor romero, profeta y mártir

CARLOS ANDRES VILACORTA

Escritor

Dedico estas humildes páginas a la vida luminosa de este gran hombre y gran sacerdote.

BREVE RESEÑA DE LA VIDA y MARTIRIO DEL PROFETA

Quiero dar las gracias a Paquita Aquino por haber colaborado digitando esta breve reseña de Monseñor Romero

PARA MEDIR LA LUZ ES NECESARIO QUE EXISTA LA SOMBRA LA LUZ ES REPRESENTADA POR MONSEÑOR ROMERO Y LA SOMBRA FUERON LOS QUE PLANIFICARON SU MUERTE

Estoy recordándome cuando era un niño, allá por los años 1956 – 1957, fue algo maravilloso, mi padre que en ése entonces trabajaba en el ministerio de relaciones exteriores mi infancia transcurría en la ciudad de Soyapango, frente a la fábrica de aceite de oliva (calle antigua) un día le dije a mi papá: para la época de navidad, me regalas un caballito, sucede que fuí el único varón que él engendro con mi madre y mis tres hermanas Martha, María Isabel, a mí se me complacía en muchas cosas, yo fui muy feliz en mi infancia, aunque mis hermanas se discutían por las complacencias que mi papá tenia para conmigo, él se las arreglaba y se hacia el desentendido.

Un día sábado de ese mes de diciembre tuve que ir acompañado de Juan el mozo de servicio de mi papá, tuve que ir a la estación de ferrocarril a traer mi caballito, ya que venía de un pueblo llamado san Agustín Usulután de donde era la madre de mi madre, esa noche casi no dormí de la alegría y al día siguiente me levantaba a la 5:00 de la mañana para comprobar si no era un sueño lo de mi caballo; llegué amarlo tanto y como tenía un rayo blanco sobre su frente le bauticé con el nombre de “Rayito” pues era un caballito ni grande ni chiquito mezcla de caballo Pony, era tan feliz que a veces lo llevaba a mi escuela Antonio José Cañas; donde estudié mi sexto grado y mis compañeritos de grado disfrutaban y lo montaban.

Mi papá fue el amante de las construcciones grandes de piedra y se puso como meta construir una casa enorme amurallada, tipo castillo con sus almenas y torres pasadizos etc. Tipo medieval.

Y por razones que deseo omitir y decepciones de mi padre, vendió su propiedad y tuvimos que emigrar por espacio de dos años a la ciudad de México D.F. Por esa época convulsiva para el Salvador recuerdo a un personaje que yace en el olvido y me refiero a Roberto Edmundo Conessa quien deseaba ser presidente de la República y fué brutalmente torturado por los militares de aquella época, él falleció de la gran golpiza que le dieron y fue muy amigo de papá Carlos Augusto Villacorta Godoy.

Hoy solamente deseo que ambos descanses en paz.

El plato fuerte en El Salvador son los frijoles, los plátanos, arroz, las tortillas, aguacates, con hambre en El Salvador, la gente come la famosa flor de Izote cocida con limón, pero ahora que dolarizaron éste paisito por un irresponsable y una Asamblea Legislativa irresponsable, que serviría solo para favorecer a los grupos de poder.

Ésta oligarquía como dijo alguien es prehistórica y peligrosa, terrible situación de desempleo y sueldos miserables.

Él siempre escuchó y escuchaba esa voz interna que le decía: es tu pueblo, tú eres el profeta, la escuchaba siempre que hacia sus oraciones, al levantarse, en cierta ocasión un mendigo se le presentó y le pidió un plato de comida el mendigo recibió de Monseñor Romero el plato de comida, y mas que éso se la dio con amor, con mucho amor y unas cuantas monedas.

Cuando el mendigo terminó de comer y dió las gracias infinitas a Monseñor Romero, Monseñor Romero volvió la vista para devolver un saludo, alguien le dijo adiós, en fracción de segundos el mendigo había desaparecido inexplicablemente

Una fuerte luz inundó toda la puerta de la entrada.

Así las cosas, Dios tiene sus elegidos Monseñor nació en ciudad Barios 1917 en El Salvador; posee calidad de santo, pero todavía el vaticano no se le ha concedido pero ha sido mencionado para el nobel de la paz.

Ése día amaneció bellísimo el sol daba su luz como nunca y sentí que todo me hablaba la montaña, el sol, las nubes hasta las piedras del camino, y los rayos de luz, eran cada uno de los Profetas que el habría enviado en diferentes etapas de la humanidad, había nacido un hombre enviado por el cielo un hombre antorcha hombre luz.

Tenía 14 años acababa de terminar mi sexto año de primaria año de 1959, Fidel Castro gana la revolución en cuba y se convierte en modelo para todas las revoluciones en América Latina y enemigo acérrimo de los Estados Unidos, voces de Júbilo en américa latina… Aquí en el Salvador continuaba la tiranía militar disfrazada de “democracia” fué la época de mi adolescencia, y es cuando creémos, soñamos, amamos a la primer novia, el primer amor , la primer experiencia amorosa, días de sol y primavera y es cuando nuestras almas y nuestros corazones ingenuamente creémos en la bondad, nací un año después del derrocamiento del tirano dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien estuvo 13 años en el poder y mandó a matar a 30,000 campesinos en la población de Sonsonate larga fue la dictadura Martinista, el poder surgido sobre la base del asesinato, mártires nuevos cayeron por la libertad y la verdadera independencia.

La realidad es que en este paisito la Oligarquía millonaria se ha apoderado de todo de casi todo! Era necesario que surgiera un movimiento en contra de tantas injusticias pues las elecciones fueron toda la vida una farsa, en la que siempre los militares ganaban la presidencia de la republica al servicio de los millonarios de este empobrecido Paisito llamado el “pulgarcito de América” numerosos líderes civiles buscaron y ganaron las elecciones presidenciales, mas a ellos nunca les dieron la oportunidad y cuando ya no se pudo utilizar otro lenguaje (Democracia- elecciones) se desato la guerra civil insurgencia guerrillera el lenguaje de las balas, los militares cometieron atrocidades matando campesinos pues los acusaban de ser amigos de la guerrilla en el caso de cantones como el Mozote, la Guacamaya El Calabozo, cantones o caseríos poblados de campesinos humildísimos, la guerra se desato en el año 1979 cuando asesinaron al Sacerdote Jesuita Rutilio Grande y maestros de escuelas sacerdotes y la muerte de Oscar Arnulfo Romero arzobispo de San Salvador posteriormente habrían asesinado a dirigentes sindicales como a “Febe Elizabeth Velásquez (Profesora) FENASTRAS y así a miles de Salvadoreños Monseñor Romero siempre estuvo al lado de la justicia y en contra de tantos crímenes, represión y asesinatos y los asesinatos de lesa humanidad su fuente de inspiración fue el pueblo, su pueblo como una madre ama a su hijo, Monseñor Romero lo asesinaron oficiando una misa en una colonia de San Salvador 24 de marzo 1980.

Monseñor el profeta, ése día los ángeles se reunieron y decidieron enviarnos a un niño, en una población de los más humildes de El Salvador, al nacer las aves del campo le dieron su canto ese día el sol brillaba más y su luz alegraba aquellos campos, aquellas campiñas cuya cosecha y siembra es el maíz. Alimento de estos pueblos de Centro América, aquel hogar humildísimo, donde nació el profeta, que iba a darles voz a los sin voz como decía él, que era la voz de los sin voz, de este pueblo ingenuo que por el hambre y por unos regalitos da su voto por 5 libras de azúcar, 5 de frijoles y maíz y $20.00 dólares, y así pasar otros cincos años de injusticia y mentiras y promesas vacías.

Nuestro amado Monseñor Romero se formó en Roma; ocupo varios cargos al regresar , hasta convertirse en el arzobispo de San Salvador con una corriente de pensamiento que sorprendió a toda la burguesía que quisieron comprarlo, ofreciéndole regalías, regalías que él no acepto al ver como los pobres de los más pobres dormían en las calles y como los campesinos sufrían los más crueles vejaciones, lo mismo en los países vecinos de Guatemala, Honduras y Nicaragua solo que este último país era manejado por una sola familia, la familia Somoza, aquí en El Salvador el Consejo Central de elecciones era controlado por ellos, así sólo ellos eran los triunfadores y los otros poderes eran aparatos del mismo estado (Corte Suprema y Asamblea Legislativa).

Astro es todo aquello que posee luz propia, así por ejemplo nuestro sol, los planetas que giran a su alrededor, no poseen luz propia.

Papini escritor Italiano, dice que se nace aquí por dos razones por el grado de degradación espiritual o porque se es un redentor como Jesús hombre Dios hombre antorcha de la humanidad también lo dijo Alberto Masferrer… pues cae el redentor en medio de un lodazal, para dar su luz y mensaje a la humanidad y su propio pueblo le buscó una cruz pues cuando surge un redentor se busca una cruz y se le clava, la humanidad así es, vivimos en medio de la mentira en este pueblo pobre y empobrecido.

Así Monseñor Romero seguidor de las verdaderas enseñanzas del maestro de maestros y su vida ejemplar surgen en un país desprovisto de valores.

La teoría de la liberación no de la sumisión pues la misma Iglesia Católica se asustaba cuando monseñor en sus intervenciones fuertísimos en contra de las injusticias denunciaba, ahora el Aeropuerto Internacional de El Salvador lleva su nombre; irónicamente una de las avenidas de San Salvador en una colonia burguesa y privilegiada, lleva el nombre de su verdugo.

Jesús el día de su captura dijo a sus discípulos:

El que gobierna este mundo viene por mí, mas él no tiene potestad sobre mí.

EN EL HOSPITALITO LA DIVINA PROVIDENCIA

SAN SALVADOR COLONIA MIRA MONTE

El mes de Marzo El Salvador es caliente, hace mucho calor sofocante días en que no se soporta la ropa gruesa, solo ropa ligera pues se sienten los rayos solares que penetran más intensamente, aquella tarde del 24 de Marzo en el Hospitalito para enfermos de cáncer, Monseñor que ahí vivía humildemente, pues por su grandeza espiritual así lo prefería; las monjitas del Hospitalito le amaban con gran respeto y esa tarde como a las 5:00pm se oficiaría la misa, le habían advertido las mismas monjitas que no diera la misa, pués se rumoraba que querían asesinarle, más él decía “Si me matan resucitaré en mi pueblo” nuestro Monseñor, nuestro profeta así se expresaba, palabras nacidas desde el fondo de su alma inmensamente grande, en sus homilías de los domingos siempre hablaba fuertemente contra todo lo que es injusticia ¡les ruego les suplico, les ordeno: cese a la violencia! Hermanos matando a sus hermanos, la guerra civil ya había cobrado fuerza y era indetenible; el soldado hijo del pueblo de la gente humildísima de nuestro pueblo campesino y el guerrillero por igual, solo que con un grado de conciencia superior, pues los, movía el ideal de liberar a nuestra pequeñísima nación

LOS DESPOSEÍDOS

Si me matan resucitaré en mi Pueblo

Cuando Dios vino al mundo, y se hizo hombre para conversar con los hombres y la humanidad, ésa luz estuvo en éste planeta, cuando por darnos su amor y sus divinas enseñanzas fue llevado a un infame madero después de azotarle, masacrarle y torturarle, y sus divinas manos fueron clavadas por oponerse a un imperio, al imperio Romano y a las Leyes Judaicas por decir la verdad, por amar a la humanidad desvalida, le temieron por nombrarse Hijo del Dios del universo y esa luz sigue alumbrando después de 2016 años, (JESÚS).

Aquí en El Salvador nuestro profeta, Monseñor Romero siguiendo las enseñanzas del divino maestro, el día domingo 23 de Marzo de 1980 fue su última Homilía en la Catedral de San Salvador; cuando dijo; “Resucitaré en mi pueblo, les pido les suplico les ordeno que cese la violencia, hermanos matando a sus hermanos pues el soldado y el guerrillero ambos hijos de las clases mas humildes y campesinos así este hombre de Dios hablaba y explicaba las verdaderas enseñanzas del maestro de maestros.

SEGUNDA PARTE

EL TIEMPO ERA UN PÁJARO DE FUEGO

El tiempo era un gigantesco pájaro con sus plumas y alas de fuego. Se había formado hace unos 15.000.000 de años, cuando sucedió la gran explosión.

Antes, muchísimos millones de años que se formara nuestro pequeñísimo sistema solar, pues el universo es inmenso en sus constelaciones y soles gigantescos.

El Padre eterno siempre está trabajando, construyendo universos en infinitas espirales y millones de años… Así pues, la vida del hombre, o sea la duración de la vida es un suspiro, un segundo en el universo, ya que existen otras civilizaciones que nos llevan en el tiempo y en el crecimiento Espiritual y científico, el padre que nos envió a su Hijo amado.

El hombre desde que aparece en el planeta solo ha vivido guerreando. Es el único que mata a los de su propia especie y ahora que posee misiles, bombas atómicas, armas químicas y otras de destrucción masiva, y si antes peleaban con flechas y lanzas, ahora el hombre con sus armas destruirá al mundo por el dominio y poderío del planeta. La humanidad poca cosa ha aprendido de la enseñanza de Jesucristo y las Iglesias y sus dirigentes han comercializado a Jesús para engordar sus carteras y engrosar sus ganancias y cuentas bancarias.

La Iglesia católica es y ha sido siempre un poder político, por eso se separó Martin Lutero de ella. Ahora en estos momentos que escribo, el país de Libia está viviendo una historia horrible de guerra interna manejada por otras naciones, las más poderosas, las que quitan y ponen gobernantes, y en nuestro pequeñísimo país El Salvador sigue la delincuencia, asesinatos, pobreza y miseria como un azote, un flagelo en las villas miserias y las casas de cartón. Un paisito privatizado por unos cuantos irresponsables ambiciosos y vulgares depravadores, y un irresponsable que nos dolarizó con la aprobación de una Asamblea que fué cómplice y participó de semejante locura, al quitarnos la moneda, nuestra moneda nacional, pues todo era más barato con los colones, los alimentos, los tamales y las tortillas.

Mi padre nació en el año de 1914 hijo de Emilio Villacorta y Josefina Roca Godoy en aquel entonces San Salvador era un pueblon de calles empedradas, si bien es cierto que mi abuelito Emilio heredó una pequeña fortuna, así también la dilapidó en viajes a Europa y los Estados Unidos, entonces mi padre, transcurre su adolescencia, cuando ya no había dinero y la pobreza los apretaba a todos, me contaba mi papá que un día conoció a un señor mexicano que había venido a El Salvador como dibujante profesional contratado por una empresa salvadoreña. Una tarde que caía una llovizna mi papá conversa con él, en ese San Salvador de antes, mientras transcurre la llovizna, el señor Mexicano le ofrece darle una oportunidad, porque ve en él la inclinación hacia el dibujo, pasaron años para que mi papá se convirtiera en un profesional de la rama del dibujo comercial, publicitario y también artístico.

Definitivamente mi padre era un soñador apasionado por la arquitectura y las grandes construcciones medievales así, pues transcurrió el tiempo y con grandes esfuerzos construyó una enorme casa, que más que casa parecía castillo, hoy es conocido como el Castillo de Soyapango. Fueron los años de 1960 mi padre trabajaba con el gobierno de esa época, por razones que deseo callar y omitir y decepciones vendió su casa castillo que era el esfuerzo de toda una vida, y fuimos a vivir dos años a la ciudad de México distrito federal; fue una experiencia maravillosa y dolorosa, desintegración total de nuestro hogar. Mis hermanas crecieron y afortunadamente se casaron ahora viven en los EE.UU y con ellas me comunico de vez en cuando, siempre recordando a ese soñador que fue nuestro padre Carlos Augusto Villacorta.

En esa época recuerdo que tenía 12 años y una Salvadoreña gana el segundo lugar en el concurso mundial de belleza MISS UNIVERSO, ella era Maribel Arrieta Gálvez, qué tiempos aquellos, más dorados y más bellos fue mi infancia inolvidable.

Soñolienta agoniza la tarde con sus oros y sus fuegos al morir el día, se confunde mi tristeza con la tarde melancólica, estamos en la semana santa, nuestro pueblo y nuestra gente es bien católica, es impresionante contemplar las procesiones y desfiles religiosos. El día que le iban a sepultar, en la catedral por su calidad de Arzobispo de San Salvador, asistieron cantidad de religiosos católicos de varios países pues, Romero era conocido en todo el mundo y lo que había sucedido era un crimen horroroso por el odio a la fe cristiana, porque monseñor Romero decía la verdad por amor a su pueblo, cuando iban a pasear el féretro por el centro de San Salvador se produjo una tremenda balacera los soldados malvados estaban apostados en la azotea del palacio Nacional y disparaban a diestra y siniestra, y así murieron cientos de Salvadoreños ése día, la gente en su angustia se introdujo a la catedral metropolitana buscando refugio.

Después viene una guerra prolongada de 12 años y Napoleón Duarte asciende al poder, después de tantos vejaciones y torturas que cometieron con su persona, exiliado en Venezuela, por 6 años gobernando con dificultad y bajo una guerra y los militares presionándole durante su gobierno hubieron secuestros, crímenes, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, lo más triste fue en el caserío el Mozote y en otros poblados, la muerte y asesinato de los SACERDOTES JESUITAS etc.