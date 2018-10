Modesta actuación salvadoreña en Olímpicos de la Juventud

Colaboración de Claudio Martínez

@DiarioCoLatino

Con cinco atletas, cuatro de ellos compitiendo oficialmente, El Salvador participó en los recién clausurados III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

No hubo medallas, es cierto, pero varios atletas protagonizaron actuaciones muy buenas y triunfos para celebrar.

Uno de los más destacados fue Uriel Canjura, de Bádminton, quien fue el abanderado salvadoreño en el certamen olímpico juvenil.

En la modalidad individual, Canjura sumó dos triunfos y dos derrotas, por lo que acabó segundo en su grupo y no pudo avanzar a cuartos de final.

En la modalidad por equipos, Uriel integró el equipo Gamma Team junto a representantes de China, Tailandia, India, Chile, Perú y Argelia. Su equipo fue eliminado en cuartos de final.

“Me voy contento, esto fue una experiencia increíble, desde ser abanderado a representar a mi país en una competencia tan importante como esta. He disfrutado cada día de los Juegos”, dijo Canjura al concluir su intervención en la justa.

Por su parte, el marchista Gilberto Menjívar tuvo una destacada actuación al finalizar quinto en la prueba 5 mil metros marcha, con tiempo total de 42:32.16.

De tal forma, Menjívar fue quien más cerca estuvo de una medalla, tal como su ranking previo (segundo a nivel mundial) lo hacía prever. Es de recordar que en los Juegos de la Juventud las pruebas de marcha se realizaron en dos etapas como novedad.

Fue así que Gilberto Menjívar hizo una impecable primera etapa, donde acabó cuarto y nunca se despegó de los líderes. En la segunda etapa, cuatro días después, estuvo más alejado del pelotón y tuvo que forzar su técnica, un riesgo que le llevó a cometer tres faltas y por lo que fue penalizado con 30 segundos. Esa congelación en las vueltas finales lo alejó del podio.

“Estoy un poco triste porque soñaba con ganar una medalla. Pero en la segunda etapa salieron demasiado rápido los líderes, para alcanzarlos cometí algunas faltas y al final tuve que darme por vencido, porque una falta más me significaba la descalificación”, reflexionó Menjívar.

Siempre en marcha 5 mil metros, pero femenina, la andarina salvadoreña Melany Trejo acabó en la casilla 13 con registro final de 51:55.07.

Durante las dos etapas de la prueba, Melany siempre estuvo lejos del pelotón de las líderes; por lo que su posición final se ajusta a la realidad, ya que en ambas etapas terminó en esa ubicación entre las 16 participantes.

“Mis lágrimas (durante la competencia) fueron porque es la primera vez en mi vida que me penalizan por faltas, pero me siento satisfecha por mi actuación. Tal vez nos faltó perfeccionar la técnica para evitar las sanciones. Me hubiera gustado terminar en una posición más alta, pero me siento orgullosa de ser la atleta número 13 a nivel mundial en esta categoría”, expresó la joven marchista.

Víctor Steiner, mientras tanto, compitió en la prueba 110 metros con vallas en la que finalizó octavo con tiempo de 27.49.

Lo de Steiner es para enmarcar, ya que logró su mejor marca individual (13.86) y tres días después volvió a mejorarlo (13.63), en ambos casos son récords nacionales a nivel U-18.

Junto a él, para celebrar el gran momento, estuvieron sus padres, abuela y abuelo, que no dejaron de alentarlo desde las tribunas.

“La competencia estuvo dura, sobre todo el segundo día. Me pegué en la última valla y quedé con la sensación de que si metía la cabeza le podía haber ganado al brasileño. Di todo lo que tenía que dar, entrené para lo que vine a hacer, así que estoy muy satisfecho y agradecido con todos los que me apoyaron”, dijo Steiner.

Finalmente, el Squash salvadoreño estuvo representado por Érika Parker. Ella se ganó un lugar en las exhibiciones que el deporte hizo en Buenos Aires 2018, por lo que no hubo partidos oficiales ni se contaban los puntos.

“Me siento muy emocionada por haber participado en Buenos Aires 2018. Quieren que el Squash sea parte como deporte oficial en los próximos juegos y por eso nos trajeron, para hacer demostraciones de nuestro deporte”, expresó Parker.