Ministro de Educación ordena el retiro de material LGBT de las escuelas

Alessia Genoves

Colaboradora

El titular del Ministerio de Educación, José Mauricio Pineda, ordenó el retiro del material educativo relacionado con el estudio de la educación sexual con enfoque en los temas LGBTIQ+.

El dato fue inicialmente divulgado por el comunicador independiente, Eduardo Menoni, y reafirmado por el ministro en la fecha del 27 de febrero de 2024.

Ésta declaración ha sido denunciada por organizaciones sociales LGBTIQ+, y sostienen que se trata de una “campaña que busca desviar la atención de problemas más profundos y urgentes que enfrenta nuestra sociedad”.

“La campaña contra la diversidad sexual no solucionará los retos sistémicos en educaciòn, salud, economía, medio ambiente y otros que afligen a nuestro país”, destacó la organización. También sentencia que “ningún ataque contra la diversidad sexual va a borrar, y mucho menos solucionar éstos problemas”.

Sostienen que han sido conductas reiteradas, como la del retiro de programas educativos sobre la “orientación sexual e identidad de género” en la franja infantil “Aprendamos en Casa”, el pasado 22 de febrero de 2022.

La declaración del Ministro fue calificada como “contundente” por Menoni; y asumida por el titular como una decisión en el Ministerio. Sin embargo, instituciones legales, como la Ley Crecer Juntos, que tiene competencia sobre niños, niñas y adolescentes del sector educativo, no hace una excepción explícita a la divulgación de éstos contenidos, en las plataformas digitales y medios de comunicación. Las interpretaciones son amplias, ante la “prohibición frente a la información nociva o inadecuada” (art. 102).

Rechazan temas LGBTIQ+ en escuelas

“CONFIRMADO: todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, indicó el Ministro en su cuenta de Twitter. Sin embargo, a las declaraciones del titular anteceden las del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien reprobó la difusión del contenido LGBTIQ+ en los centros escolares:

“Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, no solo que la currícula no lleve ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto de lo que van a aprender sus hijos”, dijo el presidente a Catalina Stubbe, de la organización Moms Fort Liberty (MFL) , una organización que se opone, entre otras cosas, a la difusión de contenidos educativos sobre los temas LGBTIQ+ en los centros escolares.

No obstante, organizaciones sociales como Amate El Salvador sostienen que la decisión del Ministerio es contraria a la Constitución, que establece en el artículo 3 que “todas las personas son iguales ante la ley.

Para el goce de los derechos civiles, no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión”. Y reafirma que “el Estado salvadoreño está obligado a garantizar los derechos humanos en igualdad de condiciones para todas las personas”.

Tan sólo un día antes de que Bukele rindiera sus declaraciones a la MFL, el Ministerio de Educación denunció como falsas los señalamientos de la organización “Salvadoreños contra la Ideología de Género” sobre la divulgación de material educativo en temas LGBTIQ+. En respuesta, indicó: “aclaramos que todos estos contenidos (a los que se refieren con la “ideología de género”) han sido expulsados de guías, libros y demás materiales educativos que fueron hechos y difundidos por gestiones anteriores”.

Un precedente de ello también lo señala la misma cuenta, tras denunciar la divulgación del material relacionado a la identidad y orientación sexual en la franja educativa de Canal 10, Aprendamos en Casa, en septiembre de 2022. Tras ello, denunciaron la gestión del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) por la transmisión del contenido en televisión abierta, señalando que “incumplió los estándares educativos que debía cumplir dicha programación, incluyendo contenido sexual no autorizado”.