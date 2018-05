Ministra pide no bloquear préstamo

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

La ministra de Salud Pública Violeta Menjívar externó su preocupación y rechazó las intenciones del partido ARENA de bloquear la aprobación de los fondos destinados al fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, que están incluidos en el préstamo de $170 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La ministra Menjívar manifestó que despojar de los fondos incluidos en el crédito del BID al primer nivel de atención, sería la “regresión completa” de los avances en salud que se han logrado especialmente con el fortalecimiento de ese primer eslabón y de lo cual puede dar fe la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La funcionaria explicó que la creación de los denominados Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) y las casas de espera materna surgidos con la reforma de salud impulsada por los gobiernos del FMLN, han sido clave para la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad infantil. “A mí me preocupa algo, si ahorita se está amenazando que se quieren volar todo lo que es el fortalecimiento del primer nivel, entonces, quiere decir que en una circunstancia no deseada, se van a volar a los ECOS… ojalá no se les ocurra debilitar el proyecto del primer nivel de atención”, señaló la ministra.

Dentro del crédito del BID destinado al primer nivel se incluyen 33 Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) nuevos para distribuirlos en seis municipios de la zona norte de San Salvador Apopa, Nejapa, Aguilares, El Paisnal, Tonacatepeque y Guazapa.

Menjívar consideró que el partido ARENA, que ahora constituye mayoría en la Asamblea Legislativa y tiene capacidad de superar vetos presidenciales, está mandando señales preocupantes respecto al tema de la salud de la población.

El nuevo presidente de la Asamblea Legislativa y diputado arenero, Norman Quijano, ha expresado que respaldaría el crédito del BID si los fondos asignados al primer nivel de atención son reorientados a combatir el cáncer.

Menjívar, sin embargo, defiende el financiamiento del primer nivel de salud y asegura que incluso el fortalecimiento de éste, es clave para reducir la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o el cáncer, lo cual redunda en la reducción de la demanda a los hospitales de tercer nivel como son el hospital Rosales, el hospital de la Mujer y el de niños Benjamín Bloom.

“La fortaleza del primer nivel ha permitido la disminución de la mortalidad materna, disminución de la mortalidad infantil, disminución de las enfermedades inmunoprevenibles (vacunación), diagnósticos precoces de enfermedades crónicas, mejores niveles de cobertura de vacunación”, explicó la ministra en entrevista con el canal 29 (Gentevé).

Además del fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, el crédito del BID destina alrededor de $100 millones a la construcción del nuevo hospital Rosales y un nuevo hospital en Nejapa.