Ministra de Vivienda afirma que régimen de excepción “ya no solo es por la violencia de las maras”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que el régimen de excepción aplica también para casos comunes de violencia doméstica y sostuvo que la medida “ya no solo es por la violencia de las maras”.

Fue en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que la funcionaria emitió esas declaraciones, las cuales han sido fuertemente criticadas en la opinión pública, ya que desde el 2022 el Gobierno y el oficialismo han vendido la idea que el régimen es únicamente para pandilleros; sin embargo, con la declaración de Michelle Sol dejó entrever que la herramienta excepcional también se aplica en delitos comunes.

“Yo quiero hacer un paréntesis y aprovechar este micrófono, en el que ahora, el régimen de excepción ya no solo es por violencia de las maras. Sino que cualquier vecino, si oye un grito en una casa, en una vivienda, puede pedir ayuda para parar, y piden ayuda cuando escuchan o ven que alguien está maltratando a una mujer y eso es algo que hay que reconocerlo porque antes se quedaban callados. Ahora no, con una llamada van y agarran al hombre maltratador y eso es algo que tenemos que reconocer en El Salvador y, una vez más, decirle a las mujeres salvadoreñas que no se tienen que dejar de ningún hombre maltratador y lo denuncie porque esas son prácticas que esta gente tiene que pagarlas de cualquier forma”, dijo la funcionaria en la Comisión.

La funcionaria instó a los vecinos de las comunidades a que denuncien si conocen este tipo de casos, ya que asegura que, en la misma comunidad, es un mal ejemplo que menores de edad observen las acciones de estos sujetos. Además, Sol felicitó a las autoridades de seguridad por “no quedarse callados, van y actúan, que es lo importante”.

La afirmación “el régimen de excepción ya no solo es por violencia de las maras” derriba todo el discurso gubernamental y oficialista sobre que la medida es únicamente para pandilleros. El caso expuesto por Sol puede atenderse sin necesidad del régimen de excepción, pues las autoridades tienen facultades para intervenir en situaciones de flagrancia y proceder con la captura del sujeto.

La declaración de la funcionaria también refuerza las múltiples denuncias de detenciones arbitrarias en el régimen de excepción en el que, por medio de denuncias anónimas, se han detenido a personas sin vínculos con pandillas.

La población señala que se demuestra que el régimen de excepción es para “someter” a la misma población. Además, el régimen de excepción ha sido utilizado para intimidar a los comerciantes informales que han sido desalojados, además de aplicarlos en procesos judiciales contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas y exfuncionarios.

El régimen de excepción fue aprobado, por primera vez, el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios, que, según investigaciones periodísticas, se dieron luego de una finalización de una tregua del Gobierno con las pandillas.

Mes con mes, el oficialismo aprueba el régimen de excepción sin cuestionar al Gobierno sobre su aplicación y sin tocar las violaciones a derechos humanos en El Salvador, pese a centenares de denuncias de parte de organizaciones sociales y de DD. HH.

En lo que va del régimen de excepción se han detenido a más de 93 mil personas, entre ellos a inocentes. El Estado no ha querido responder ni nacional ni internacionalmente sobre estas violaciones, pese a que el Gobierno ha reconocido que ha liberado a personas que no tenían vínculos con pandillas.

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