Ministerio de Trabajo y Previsión Social realiza feria de empleo para la comunidad LGBTI

Alexandra Vaquerano

@DiarioCoLatino

La inclusión social es una de las apuestas del actual gobierno, por lo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) realizó una feria de empleo dirigida a la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales (LGBTI).

La feria de empleo tuvo lugar en el MTPS y contó con la participación de 16 empresas, las cuales ofrecieron 286 empleos en los rubros de servicios, industria y comercio. Además, asistieron empresas como el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés, USAID), quienes pusieron a disposición programas de formación competitiva.

El director de la Secretaría de Diversidad Sexual, Cruz Torres, dijo que la Secretaría de Inclusión Social (SIS), desde hace siete años ha estado desarrollando una evaluación de las instituciones públicas en relación al cumplimiento del decreto ejecutivo 56 “Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la Administración Pública, por razones de identidad de género y/o de orientación sexual”, a través de un índice de inclusión. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo es el que ha obtenido el primer lugar. Agregó que “siete años atrás la (SIS) comenzó a trabajar, sin embargo el ambiente era completamente diferente, traíamos la inercia de una cultura excluyente”. Torres, expresó que no hay democracia de verdad, no hay desarrollo de verdad, no hay paz de verdad, si no hay inclusión de todos los sectores, particularmente del sector LGBTI.

En las palabras de inauguración de la feria de empleo, Torres felicitó e instó también a las empresas a que abran más oportunidades de trabajo para las personas LGBTI, les podemos decir, desde la experiencia, que no se van a arrepentir. Que “las personas LGBTI son tan productivas, tan comprometidas, tan profesionales, como cualquier otra persona salvadoreña, porque los salvadoreños y las salvadoreñas somos trabajadores”. Agregó que el crecimiento y el desarrollo económico de las personas LGBTI también es crecimiento y desarrollo del país.

El evento también estuvo presidido por la ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandra Guevara, quien confirmó la inclusión social como una de las apuestas del Gobierno, “por lo que este tipo de actividades, la promoción del empleo son una muestra de las disposiciones y el cumplimiento al mandato presidencial, así como también al cumplimiento de nuestro Plan Quinquenal 2014-2019”.

Asimismo, reiteró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho un llamado a los estados miembros para promover la cooperación de las organizaciones de empleadores y trabajadores, a luchar contra la discriminación en el trabajo, a promulgar leyes que protejan a las personas LGBTI y derogar disposiciones legales que faciliten esa práctica. Por tal razón las autoridades y el sub director de la Asociación Generación de hombres trans de El Salvador (HT503), Bryan Rodríguez, izó la bandera de la comunidad LGBTI en el Ministerio de Trabajo.

El MTPS ha colocado a más de 52 mil 427 personas en puestos de trabajo en el período de junio de 2014 a mayo de 2017, de los cuales el 73.90% son personas jóvenes. Este resultado evidencia la gran apuesta por el empleo para jóvenes, mujeres y los sectores que en el pasado estuvieron excluidos.