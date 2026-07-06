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Miles de personas participan en funeral de Ali Jamenei en Teherán

Redacción Nacionales 5 julio, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Miles de personas participan en funeral de Ali Jamenei en Teherán 239 Vistas

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Teherán/Prensa Latina

Cientos de miles de iraníes participaron este domingo en Teherán en el funeral y las oraciones por el exlíder supremo Ali Jamenei y varios miembros de su familia, fallecidos en ataques estadounidenses e israelíes.

Desde horas de la madrugada, una multitud se congregó en el complejo de la Mezquita Imam Jomeini, en la capital iraní, para asistir a las exequias y rendir homenaje a Khamenei.

Las oraciones fúnebres fueron celebradas en una zona designada dentro del complejo religioso y estuvieron dirigidas por el ayatolá Jafar Sobhani.

En la ceremonia participaron numerosos funcionarios políticos y militares, así como figuras religiosas, entre ellos el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

De acuerdo con las autoridades, el lunes se realizarán procesiones de despedida en las calles de Teherán, antes del traslado del cuerpo a la ciudad de Qom.

Irán inició el viernes las ceremonias fúnebres oficiales de Jamenei, en el marco de una semana de duelo y procesiones que incluirá paradas en varias ciudades iraníes e iraquíes antes de su entierro en Mashhad, en el noreste del país.

Las autoridades iraníes prevén sepultar a Jamenei el próximo 9 de julio en el santuario del Imam Reza, en Mashhad.

Jamenei falleció el 28 de febrero en un ataque aéreo estadounidense-israelí, según informaron fuentes iraníes.

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