¡Migrar no es delito!: Celia Medrano

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Nosotros creemos que toda esa información pública que se esconde, es para que la gente no pueda hacer las valoraciones necesarias y exigirle al Estado o Gobierno, lo que les corresponde”, afirmó Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en la presentación del Tercer Informe sobre las Características y Causas de la Migración Salvadoreña, titulado como “Migrar no es delito”.

Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y COFAMIDE presentaron el Tercer Informe Diagnóstico sobre las Características y Causas de la Migración Salvadoreña, un esfuerzo de monitoreo y análisis sobre la migración salvadoreña y su multicausalidad.

Este es un trabajo que hemos venido haciendo durante el período de 2022 a los primeros meses del presente año. Y habrá un informe final que incluye toda la información recabada, dijo.

El primer informe (2018-2022) fue publicado en septiembre de 2023, el segundo informe (2019 a 2023), en abril 2024, explicó Mauricio.

En cuanto a la situación que encuentran los deportados en el país, el director de Tutela Legal “MJH” consideró que es de más incertidumbre que certeza encontrar empleo formal y poder seguir desarrollándose, como lo hacía en Estados Unidos.

“Un deportado que ha tenido una vida y trabajo por mucho tiempo, que podríamos decir -calificado-, no tendrá un campo de acción para aplicar ese conocimiento en el país. Digamos, un instalador de techos o viviendas ocupa otros materiales más livianos o madera y aquí las casas son de concreto. No va a encontrar fácilmente trabajo”, señaló.

“Y si hablamos de salarios aquí es bajísimo, un salario mínimo que ronda los 300 dólares al mes ($12.3 diarios) cuando el salario que ganaba allá era mínimo 20 dólares la hora ($160 diarios), entonces, es totalmente diferente y la sobrevivencia incluso es bastante abismal”, reiteró Mauricio.

Nosotros buscamos a nuestros familiares

Ana Maritza Menjívar, integrante de la Comisión de Búsqueda de COFAMIDE, declaró que su esposo José Antonio Abrego Delgado desapareció el 22 de agosto de 2020, intentando cruzar la frontera de Piedras Negras, México, hacia Estados Unidos, en busca del sueño americano.

“Uno de los compañeros que iban con mi esposo -me comentó-, que se había quedado rezagado porque no soportaba los pies de caminar, y se quedó debajo de un árbol, cerca de un arroyo, y que sí migración lo encontraba en un término de 2 días, se iba a entregar y regresar, pero hasta la fecha de hoy no sé nada de él”, relató.

“Ha sido muy difícil mi vida la familia, porque alquilamos vivienda y sobrevivimos de un trabajo informal, porque no tengo empleo fijo y las ventas han ido bajando. Queremos que nos ayuden a buscar a nuestros familiares porque la Cancillería no quiere hacer ese trabajo”, señaló Menjívar.

Pobreza y violencia factores que marcan la migración

Celia Medrano, experta en derechos humanos y consultora del informe sobre migración, manifestó que la movilidad humana en Centroamérica ha estado marcada por factores como pobreza, violencia, cambio climático y la búsqueda de mejores oportunidades económicas.

“Las autoridades estadounidenses les llaman -encuentros-, como si el migrante cruzó la frontera y lo encontraron y por eso lo regresan a su país de origen o al país de donde cruzó la frontera. Cuando son realmente deportaciones, independientemente de que esté mediando una autoridad migratoria, serán repatriaciones forzosas o involuntarias”, señaló.

“Y eso me lleva al título del Tercer Informe -Migrar no es Delito-, que migrar no es ser una persona criminal. Es por esto que en este marco hicimos un análisis con una sola fuente para hacer una comparación de 6 países centroamericanos, cada uno con sus propias características”, observó Medrano.

Medrano destacó el “fuerte giro” al sistema migratorio de los Estados Unidos, a partir del 20 de enero 2025, que asume la presidencia Donald Trump, quien ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que plantean ya una confrontación con el poder judicial.

“Entre las medidas más controvertidas se encuentra la suspensión temporal de la entrada de refugiados, la prohibición de solicitar asilo en las fronteras estadounidenses y la negativa a emitir documentos oficiales, como pasaportes y certificados de nacimiento a hijos de inmigrantes, en situación irregular o con permisos temporales”, expresó.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió instrucciones de aumentar las deportaciones exprés y reforzar la vigilancia en comunidades con alta presencia de inmigrantes, ampliando el uso de bases de datos biométricas para identificar a personas sin estatus legal”, acotó Medrano.

Asimismo, señaló que la administración Trump ha recurrido a la “Ley de Enemigos Extranjeros”, de 1798, con el fin de justificar la expulsión sin audiencias migratorias previas, de migrantes venezolanos a terceros países como El Salvador, cuya legalidad ha sido cuestionada por jueces federales en los Estados Unidos.

“La recepción en El Salvador de personas migrantes de otras nacionalidades expulsadas de Estados Unidos no representa un trato especial para migrantes salvadoreños en ese país norteamericano. Ello ha sido claramente advertido por el subsecretario de Estado, Joseph Salazar, quien dijo que el acuerdo entre EEUU y El Salvador no fue un “quid pro-quo” (compensación)”, acotó Medrano.

Cambios en la movilidad humana

Del mismo modo, consideró “relevante” que la población migrante nacida en en otros países como en Estados Unidos de padres extranjeros, han ido en aumento en los últimos 20 años, con 35 millones (2000) a 50 millones (2010), y, a 62 millones y medio (2021), revela Pew Research Center, que identificó como la principal población extranjera en Estados Unidos la de origen mexicano, seguido de la salvadoreña, dominicana, cubana, guatemalteca, colombiana y hondureña.

Alrededor de 11 millones de personas migrantes en condición irregular o bajo un estatus vulnerable en los Estados Unidos se encuentran en riesgo de ser afectados por las actuales políticas migratorias, 61% de esas personas no cuentan con ningún tipo de regularidad migratoria, un 14% están en calidad de solicitante de asilo, otro 10% bajo condición de parole, un 8% beneficiario de TPS y un 7% bajo acción diferida, explicó Medrano.

Sobre el número de detenciones de personas migrantes en los Estados Unidos y México, Medrano añadió que las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha disminuido significativamente en los últimos años, así como, un cambio en los países de origen de las personas migrantes detenidas.

Solo en el año 2019 el número de personas migrantes detenidas por la Patrulla Fronteriza fueron de origen chino, y que supera las 5 mil 472 detenciones, una cifra que aumentó en su registro llegando a 68 mil 247 en el año 2023 y 44 mil 651 detenciones para el año 2024.

Aumento de deportaciones

Sobre las deportaciones desde Estados Unidos, Medrano mencionó que entre 2019 a 2024 se han deportado 5.5 millones de personas migrantes: 652 mil 473 de origen guatemalteco, seguido de 519 mil 308 hondureños y 327 mil 201 salvadoreños. Mientras, México, reportó más de 501 mil 709 detenciones de personas migrantes, que se consideró un récord histórico.

“Pese al endurecimiento de restricciones de políticas en países de tránsito y destino, la intención de emigrar por parte de pobladores de los países de origen se mantienen o aumentan”, afirmó.

Temática migratoria debe ser tratada regionalmente

“La movilidad humana en Centroamérica sigue siendo un desafío complejo, influenciado por factores estructurales y coyunturales. Las cifras reflejan un aumento en las medidas de control migratorio, lo que profundiza tensiones humanitarias en la región”, señaló Celia Medrano.

“Esto representa un reto en el orden normativo interno de cada país que asume la recepción de personas migrantes de otras nacionalidades, aunque la práctica actual de deportaciones masivas desnaturaliza esa definición de de un Tercer País Seguro. El abordaje de esta compleja problemática que ha escalado a una crisis humanitaria y de derechos humanos debe ser de carácter regional y coordinado por estos países de origen, tránsito y destino”, puntualizó Medrano.

