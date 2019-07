“Mientras haya injusticia no sabremos qué es libertad”: padre Ariel Cruz

Deborah López

En la misa dominical celebrada en la Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, el párroco Ariel Cruz, conocido como “padre Cuco” de la Parroquia San Francisco de Asís de Mejicanos, recordó a los feligreses la importancia de vivir con libertad a ejemplo de San Óscar Romero.

“Nacimos para ser libres. En esta casa (Cripta de Catedral) comienza la libertad. Monseñor Romero tiene las puertas abiertas. Y nadie es dueño de nadie. Aquí se respira fraternidad, hospitalidad. Aquí todos somos bienvenidos”, expresó el sacerdote.

De igual manera, el padre Cuco reflexionó sobre el acontecimiento entristecedor de los últimos días: la muerte de aquellos que esperaban encontrar el “sueño americano”, en memoria de Óscar y Valeria, quienes perdieron la vida en la búsqueda de mejores condiciones para sobrevivir, sobre todo en un lugar con pocas oportunidades.

De acuerdo con el celebrante, ”no podemos comer el pan de Cristo sabiendo que la realidad muere de hambre en el Río Bravo, en el desierto del suelo americano. No podemos predicar la Palabra de Dios si no traemos la denuncia del mundo; la realidad del mundo”, enfatizó. Asimismo, insistió en ser sensibles antes las situaciones que otros están viviendo. “Dice Monseñor Romero: ya me duele mucho el alma de saber cómo se tortura nuestra gente, de saber cómo se atropellan los derechos de la imagen de Dios”, porque “mientras haya injusticia, no sabremos qué es libertad”, indicó.

Y, como lo diría San Romero, en uno de sus sermones, es una triste realidad que el ser humano abandone la patria por no haber un orden justo, donde se pueda encontrar trabajo, por lo que en la Eucaristía se presentó la luz como ofrenda, simbolizando la guía que Dios se espera que brinde a los gobernantes del mundo para erradicar las injusticias, que permiten la migración forzada que lleva a la muerte.

El padre Cruz, invitó a los presentes a que aunque la Iglesia Católica conmemore el tiempo ordinario, “en la celebración de la liturgia de nuestras Iglesia no significa que nuestro compromiso con Cristo, de seguir anunciando, se vuelva ordinario, porque la Palabra de Dios se actualiza, respondiendo a las necesidades de nuestro vivir”, manifestó.