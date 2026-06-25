México cierra invicto y Sudáfrica vence a Corea del Sur

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

México se convirtió en la primera selección de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en avanzar a los dieciseisavos de final con paso perfecto, tras imponerse 3-0 a República Checa. Mientras tanto, Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur para asegurar su clasificación a la siguiente ronda gracias a un gol histórico de Thapelo Maseko.

La selección mexicana derrotó 3-0 a República Checa, con goles de Mateo Chávez García, Julián Quiñónez y Álvaro Fidalgo, para sellar una fase de grupos perfecta con nueve de nueve puntos posibles.

Sudáfrica fue la gran sorpresa de la última fecha en su grupo, al vencer a Corea del Sur con un histórico gol de Thapelo Maseko al minuto 63′. El tanto le valió la clasificación a los dieciseisavos de final al combinado africano, que avanzó contra los pronósticos y dejó fuera a una de las selecciones favoritas del grupo.