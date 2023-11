Medio Oriente Israel-Palestina (de historia olvidada a bomba nuclear)

Caralvá

Intimissimun

En nuestra nación la lectura despierta cierta condición de lejanía en muchas personas, su actitud comprensible se debe al cambio cultural en el uso de la tecnología, el acceso a video juegos, la respuesta instantánea de internet etc. cuando no abrimos un libro se pierde la lectura lenta, esa actitud de escuchar la voz del libro, la secuencia del diálogo interno, la expansión de la imaginación por símbolos impresos, la calidad evocativa de cada secuencia narrativa en libros de diversos autores, en esencia el espíritu de investigación en cada lector, sin olvidar un diálogo-lúdico (actividades de diversión en base a edad) puesto que la vida tiene en cierta manera creativa que otorga al lector conocimiento; los libros tienen las especialidades de los oficios-experticias, habilidades que se encuentran en libros, ahora se unen a la secuencia del manejo tecnológico, así la Inteligencia artificial acumula información humana y extrapola potenciales variantes, es una asociación que permite suprimir plazas laborales, ahorra tiempo de calidad, desplaza mano de obra etc. pero funciona con productos que poseen valor, sin embargo se requiere conocimiento que se encuentra en documentos impresos… Los libros y archivos aún no pueden superarse.

Existen diversas lecturas sobre la vida humana o las naciones, al menos en ese rubro las palabras impresas convertidas en historias nos permiten comparar el ayer y el ahora, incluso vaticinar el futuro, sobre Medio Oriente recordé el libro: Andrei Gromiko Memorias / Andrei Gromiko – Madrid: Ediciones El País: 1989 – 427 pág. en su contraportada leemos: “Gromiko ha sido el hombre que ha ocupado más tiempo la cartera de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética (28 años) y protagonista de todas la reuniones importantes de la segunda mitad del siglo XX. Nombres propios como Yalta y Potsdam, o como Stalin, Roosevelt y Churchill suponen en la biografía de Gromiko directísimas vivencias personales”…

Reproduciré algunas citas, el lector puede compararlas con la historia actual de la feroz guerra Israelí-Hamás y su entorno Palestina… del capítulo Las encrucijadas de Oriente Medio: “El ataque de Israel de 1967 a Egipto, Siria y Jordania dio nuevo impulso a la cuestión de si se debía permitir que un agresor utilizara el territorio ocupado como base de negociación política y ser así recompensado por su política exterior expansionista. ¿Debía ser reprimido o consentido? Ésta es la elección a la que han tenido que enfrentarse los países por la lógica de los acontecimientos. La postura soviética era la que había que hacer todo lo posible para conseguir la retirada inmediata de sus tropas. El apoyo que hemos dado a los países árabes ha hecho mucho para frenar a los israelíes y, sin embargo, la situación en Oriente Medio continúa siendo crítica, debido a las innumerables intrigas de Israel y de sus cómplices y protectores. La diplomacia soviética y los esfuerzos de otros países se apuntaron un éxito con la convocatoria en Ginebra de la Conferencia de paz de Oriente Medio de 1973. Explicando la postura soviética, dije: “Exigimos la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios árabes ocupados y el reconocimiento de los legítimos derechos de los palestinos a crear su propio país. Nuestra propuesta prevé garantías reales del derecho de todos los países de Oriente Medio, incluido Israel, de existir de forma independiente en condiciones pacíficas” Pág 305

Así aquellas antiguas tesis que se pueden comparar en este momento 2023, a pesar de que ya no existe la Unión Soviética, justamente se extinguió en 1991.

En relación a Palestina: “La obstrucción americana e israelí al derecho del pueblo palestino a establecer su propio país contraviene la resolución de 1947 de las Naciones Unidas, que preveía la creación de dos estados, uno árabe y otro judío, en Palestina. Esta resolución no ha sido retirada nunca y la Unión Soviética sigue estando en favor de su aplicación; pero hasta ahora, sólo se ha creado el estado judío. Recuerdo muy bien la época en que la población judía de Palestina intentaba crear su propio estado. En aquellos días, en conversaciones con representantes soviéticos, los políticos judíos no perdían oportunidad de expresar su gratitud a la URSS, al Ejército Rojo y al gobierno soviético por lo que hicieron para salvar a los judíos de las cámaras de gas de Hitler. Posteriormente, muchos dirigentes israelíes me expresaron su gratitud a la Unión Soviética por haber apoyado la creación de un estado judío. Sin embargo, Israel ha seguido una política expansionista”…pág 131

En septiembre de 1984, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, recibí al ministro de relaciones exteriores israelí Itzhak Shamir a petición suya. Yo le dije: “Al apoyar la creación de Israel desde el principio, la Unión Soviética aceptaba el principio de que el pueblo judío tenía derecho a formar su propio estado, de la misma manera que los árabes palestinos tiene derecho a forma el suyo. El derecho del pueblo judío estaba reforzado por lo que habían sufrido en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis.” Pág 314.

Esas palabras parecen describir el conflicto actual y no solo eso, se aproxima a la sumatoria de naciones que en 2023 condenan las matanzas en la Franja de Gaza: “ Aún cuando mantenemos esta actitud, condenamos severamente la política de Tel Aviv de apoderarse de territorios, cosa a la que no tienen ningún derecho. Pregúntese usted mismo si Israel ha salido ganando o perdiendo con esta política. Nosotros, por supuesto, creemos que ha salido perdiendo”. Pág. 314

Gromiko anota: “Creemos que la mejor manera de conseguir un arreglo en Oriente Medio es a través de una conferencia internacional que debería conducir a la firma de uno o más tratados, que contemplen los siguientes componentes orgánicamente ligados: Retirada de las fuerzas israelíes de todos los territorios ocupados en 1967. Realización de los legítimos derechos nacionales de la población árabe Palestina, incluyendo su derecho a crear un estado independiente. Implantación de la paz, con garantías de seguridad y desarrollo independiente de todos los países actualmente implicados en el conflicto”. Pág 314..

Así las anotaciones del libro de Andrei Andreievich Gromiko, que nos permite comparar aquellas antiguas tesis con la realidad del siglo XXI .

La amenaza de la bomba nuclear en Medio Oriente

Ahora en noviembre 2023 el ministro israelí Eliyahu “admite que posee armas nucleares” agregando la posibilidad lanzarla en la Franja de Gaza. O5NOV023 SWI swissingo.ch.

Erdogan (presidente de Turquía) pide investigar si Israel dispone de bomba nuclear 11OV023 elperiodico.com

En conclusión: la especie primate solo conoce un camino, ni siquiera llega al Nuevo Testamento de hace dos mil años… amazon.com/author/csarcaralv