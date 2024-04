“No necesitamos bombas atómicas”. Caralvá

Intimissimun

Por Caralvá

Jan Patočka en su libro Libertad y Sacrificio – Salamanca España: Sígueme, 2007 hace referencia al título en relación al capítulo 11: “Solo un Dios puede salvarnos” Introducción, notas y coloquio a propósito de la entrevista a Heidegger en “Der Spiegel” …pág 348

La referencia de la cita no es la que los creyentes cristianos conservan en su formación tradicional, puesto que es una interpretación filosófica que encierra historia, epistemología, conceptos griegos, teología etc. es muy difícil explicarlo en breves notas por lo cual me permito recomendar la lectura del libro citado. Por cierto aclaro que algunos amigos y colegas afirmaron en su momento: “Caralvá ahora quiere convencernos que es filósofo” lo cual me provocó muy buen humor y preocupación, puesto que los filósofos no convencen a nadie, por el contrario sus opiniones son combatidas e incomprendidas por sus contemporáneos, incluso la democracia griega votó por la muerte de Sócrates y para no ir lejos Ignacio Ellacuría fue calumniado por muchas situaciones por su opción filosófica, así su destino es muy conocido, en consecuencia uno no decide su destino, si llega al nivel de filósofo.

“No necesitamos bombas atómicas”

La historia demuestra que los pacifistas son derrotados por las demostraciones de los halcones (militaristas) en todos los tiempos, pero la humanidad es la que tiene la peor suerte con viudas, huérfanos, ciudades destruidas etc.

Debemos ser objetivos, poco a poco la prudencia y contención se aleja de nuestras posibilidades, todo se reduce al diálogo de las armas, misiles contra misiles, en estos momentos existe el objetivo de la guerra por todos los medios, un conflicto en la Franja de Gaza es un genocidio que vemos en “vivo” por las redes sociales, es un castigo colectivo indiscriminado contra inocentes, si es respuesta al terrorismo inicial del 7 de octubre de 2023, la respuesta a ese evento ha sido desproporcionada, lo cual no tiene referentes en el Siglo XXI, excepto las matanzas nazis de Hitler del Siglo XX.

En este contexto las naciones realizan llamados pacifistas, mientras otras amenazan con el uso de bombas nucleares, de esa ecuación ya sabemos el resultado más probable, porque no habrá vencedores.

“Solo un Dios puede salvarnos”

La frase es todo un ejercicio filosófico, religioso, lingüístico, humanístico, jurídico etc. ¿cómo se imaginan los creyentes la salvación por un Dios? La respuesta abre una enciclopedia de respuestas, pero seamos objetivos, Dios objeto, Hombre objeto, realidad objeto, así poseemos al menos una concreción de realidad, de otra forma las historias de ciencia ficción ganan la partida.

La realidad-objeto en tiempos de guerra son: Ucrania-Rusia, Irán-Israel en armas y muertes sin presencia divina, pero si realizamos el ejercicio de intervención de un Dios Divino: Ucrania-Rusia, la respuesta es no-humana, lo cual se convierte en imposible, la discusión se deriva en opción individual sobre ese futuro que usualmente no tiene nada objetivo, puesto que las guerras no terminan en el Paraíso, ni el Nirvana, ni siquiera el Parnaso, concluyen en gigantescos cementerios humanos.

Al igual que esas acciones externas, así es nuestra realidad salvadoreña, un rudo golpe para pobres, trabajadores, pensionados, migrantes, hasta para la cultura e historia de nuestras etnias, la guerra civil y todas las omisiones de intelectuales desde el siglo pasado, las armas y el poder no escuchan a los oprimidos… pero es mi reflexión, no es un discurso político, es una interrogante popular ¿ahora podemos cambiar nuestra sociedad? ¿Solo un Dios-Humano podrá transformarnos? ¿Si cambia la Constitución, un Dios-Humano podrá ayudarnos? Puesto que si asumimos Dios-Divino la respuesta no estará en el planeta.

Hago referencia Dios-Humano en esa vertiente de filosofía de los autores mencionados al inicio, lo cual cobra sentido local y universal.

La respuesta que propongo es que no necesitamos bombas atómicas para salir de la pobreza, tampoco represión y ausencia de democracia para ayudar a los pobres o traer inversión internacional, mucho menos para contener la galopante migración…

El autor Jan Patočka añade: “Solo un Dios puede salvarnos” (Heidegger habla con periodistas en términos periodísticos. Si no comprendemos esto, no entendemos nada de la entrevista. Por eso dije que sería bueno traducir esta entrevista. Lo que ocurre es que la traduzco apoyándola con un comentario y al día siguiente me calumnian diciendo que defiendo a un nazi, etc. Por qué lo haría, cuando aquí decimos lo que hay que decir y nadie más tiene interés).

.

.

Referencia:

