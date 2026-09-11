Mayteé Iraheta cuestiona falta de transparencia y pide prepararse ante eventual retorno de salvadoreños con TPS

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La candidata presidencial de ARENA, Mayteé Iraheta, advierte que El Salvador debe prepararse para distintos escenarios migratorios y reclama mayor información sobre las gestiones del gobierno relacionadas con el TPS. También cuestiona el endeudamiento, la ejecución de obras y la falta de rendición de cuentas del Gobierno.

La candidata presidencial de ARENA consideró necesario que el Gobierno salvadoreño brinde información clara y transparente sobre las gestiones relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños residentes en Estados Unidos.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Iraheta sostuvo que los compatriotas beneficiarios del TPS necesitan conocer con certeza las condiciones y el plazo de cualquier decisión migratoria, debido a que miles de familias han construido sus vidas en Estados Unidos desde hace varios años.

“Todos los salvadoreños que en este momento en Estados Unidos amanecieron con la noticia de que continúan amparados bajo el TPS tienen derecho de conocer una transparencia sobre la decisión”, afirmó la candidata.

Prepararse para cualquier escenario

Iraheta señaló que, aunque una extensión del TPS constituye una buena noticia para las familias salvadoreñas, el país debe prepararse también para un eventual retorno de compatriotas.

La candidata cuestionó que todavía no exista suficiente información sobre las condiciones de una eventual finalización del programa y sostuvo que las autoridades deben trabajar anticipadamente en políticas que permitan atender a quienes pudieran regresar.

A su juicio, no solamente debe considerarse la capacidad de recibir a estas personas, sino también las condiciones económicas, educativas y laborales que encontrarían en El Salvador.

“Es necesario que los políticos nos preparemos para diversos escenarios”, afirmó, al señalar que uno de ellos podría ser el retorno de salvadoreños que actualmente permanecen protegidos por el TPS.

Críticas a la gestión del Gobierno

La candidata también cuestionó el papel que, según su valoración, ha desempeñado el Gobierno salvadoreño ante esta situación migratoria y señaló que existe una deuda de transparencia respecto de las conversaciones y gestiones realizadas ante las autoridades estadounidenses y consideró necesario conocer si hubo negociaciones y bajo qué condiciones.

Asimismo, criticó el uso de recursos públicos para actividades de comunicación y lobby internacional, al considerar que el Gobierno debería explicar con mayor claridad el destino de esos fondos.

Para Iraheta, la incertidumbre de las familias no debería convertirse en un elemento de disputa política o electoral, debido a que está en juego la tranquilidad y seguridad jurídica de miles de salvadoreños.

El reto de recibir a los retornados

Uno de los principales desafíos, según la candidata, sería garantizar oportunidades económicas para quienes eventualmente regresen al país.

Iraheta propuso prestar especial atención a la micro y pequeña empresa, sectores que considera fundamentales para la generación de empleo. Señaló que muchos salvadoreños retornados podrían llegar con algún patrimonio o experiencia adquirida en Estados Unidos y necesitarían políticas específicas para aprovechar esas capacidades.

“La microempresa es la gran generadora de empleos”, sostuvo, al cuestionar que las políticas públicas tengan mayor énfasis en los beneficios destinados a la gran empresa.

La candidata también planteó la necesidad de identificar el patrimonio con el que retornarían los salvadoreños y diseñar mecanismos de apoyo diferenciados para quienes deseen emprender.

Cuestionamientos al endeudamiento

Durante la entrevista, Iraheta también se refirió al endeudamiento público acumulado durante los últimos años.

En respuesta a una pregunta sobre el incremento de la deuda durante el actual Gobierno, sostuvo que el país ha adquirido un volumen considerable de obligaciones y cuestionó si ese endeudamiento se refleja en mejores condiciones de vida para la población.

Según las cifras mencionadas durante la conversación, la deuda habría llegado a alrededor de 35,000 millones de dólares y registrado un incremento superior al 50 % respecto al nivel en que fue recibida.

Iraheta insistió en que los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y que, por tanto, las autoridades tienen la obligación de explicar cómo se utilizan.

Desarrollo concentrado

La candidata reconoció algunos avances registrados en materia de seguridad, turismo y recuperación de determinados espacios urbanos, pero sostuvo que el desarrollo no ha alcanzado de la misma manera a todo el territorio nacional. Afirmó que buena parte de la transformación visible se concentra en San Salvador y La Libertad, mientras otros departamentos continúan enfrentando dificultades económicas.

“Necesitamos apostar a que este desarrollo llegue a todo el territorio”, manifestó, al mencionar departamentos que, desde su perspectiva, todavía no reciben los beneficios del crecimiento que se promociona a escala nacional.

Iraheta también destacó que algunos procesos de recuperación urbana, como los realizados en el Centro Histórico de San Salvador, son resultado de esfuerzos desarrollados durante varios años y no exclusivamente de la administración actual.

Transparencia y equilibrio de poderes

El otro eje de sus críticas fue la transparencia en la administración pública, pues sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos del Estado y cuestionó las restricciones para acceder a información sobre proyectos y programas gubernamentales.

A su juicio, la concentración del poder político genera riesgos para la rendición de cuentas cuando un mismo partido controla los principales órganos del Estado.

Frente a este escenario, defendió la necesidad de fortalecer la independencia institucional, la fiscalización y el equilibrio de poderes.

ARENA busca disputar el espacio presidencial

Iraheta explicó que su decisión de competir por la Presidencia responde precisamente a la necesidad, según su planteamiento, de que exista una alternativa política frente al actual escenario de concentración de poder.

La candidata sostuvo que los espacios políticos no deben dejarse vacíos y que la oposición debe participar electoralmente en lugar de limitarse a cuestionar al Gobierno desde fuera.

“Yo decidí hacer mi rol, el de ser la candidata a la Presidencia de la República por mi partido para hablar sobre lo que está sucediendo en nuestro país”, afirmó. Su planteamiento combina así la crítica a la gestión gubernamental con una apuesta por recuperar el equilibrio institucional, fortalecer la fiscalización y colocar en el debate electoral problemas como el costo de vida, el empleo, el desarrollo territorial, la transparencia y la situación de los salvadoreños en el exterior.

La candidata arnera también calificó al actual gobierno como “autocracia”.

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