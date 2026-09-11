Página de inicio » Nacionales » Diplomado DISK 2026 busca fortalecer la innovación en organizaciones salvadoreñas
La formación incluye contenidos especializados, workshops y metodologías prácticas orientadas a la innovación y gestión del cambio. Foto Diario Co Latino / Cortesía 

Diplomado DISK 2026 busca fortalecer la innovación en organizaciones salvadoreñas

Redacción Nacionales 11 septiembre, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Diplomado DISK 2026 busca fortalecer la innovación en organizaciones salvadoreñas 780 Vistas

Compartir
        

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

La Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), en alianza con Poliédrica, desarrolló los días 8 y 9 de septiembre, en San Salvador, el Diplomado en Innovación Social y Kambio “DISK 2026”, una iniciativa de formación ejecutiva que reúne a más de 50 líderes de empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales.

El programa contempló dos jornadas de formación: la primera enfocada en la gestión de la innovación y la segunda en la gestión del Kambio. Mediante contenidos especializados, workshops y metodologías prácticas, los participantes fortalecen sus capacidades para liderar procesos de transformación e incorporar la innovación como una herramienta estratégica dentro de sus organizaciones.

De acuerdo con la FRMA, la formación busca que los participantes puedan generar valor, responder a nuevos desafíos y mejorar la capacidad de adaptación de las organizaciones ante los cambios del entorno.

“La innovación es una capacidad cada vez más necesaria para responder a los desafíos de nuestras organizaciones. Desde la FRMA buscamos acercar formación de alto nivel a líderes de distintos sectores para que estos conocimientos se traduzcan en nuevas soluciones, fortalezcan sus equipos y multipliquen el impacto social de las organizaciones que representan”, expresó Carla Meyer, directora ejecutiva de la Fundación Rafael Meza Ayau.

El diplomado fue impartido por especialistas nacionales e internacionales, entre ellos Inti Núñez, experto en estrategia, innovación y gestión de la innovación; Carlos Valladares, especialista en innovación y transformación digital, y Carlos Barahona, especialista en gestión de la innovación, pensamiento estratégico y prototipado.

Con esta iniciativa, la FRMA refuerza su eje estratégico de Formación Social, que durante los últimos nueve años ha alcanzado a más de 9,800 profesionales y 500 organizaciones sociales mediante diplomados, talleres, programas de alto nivel y otros espacios especializados de formación.

Tags

Ver también

“Granos de Arroz…” de Chinchilla será presentado en Honduras

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Próximamente Ediciones Amate Vos de El Salvador presentará en la V Feria …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.