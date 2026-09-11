Diplomado DISK 2026 busca fortalecer la innovación en organizaciones salvadoreñas

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

La Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), en alianza con Poliédrica, desarrolló los días 8 y 9 de septiembre, en San Salvador, el Diplomado en Innovación Social y Kambio “DISK 2026”, una iniciativa de formación ejecutiva que reúne a más de 50 líderes de empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales.

El programa contempló dos jornadas de formación: la primera enfocada en la gestión de la innovación y la segunda en la gestión del Kambio. Mediante contenidos especializados, workshops y metodologías prácticas, los participantes fortalecen sus capacidades para liderar procesos de transformación e incorporar la innovación como una herramienta estratégica dentro de sus organizaciones.

De acuerdo con la FRMA, la formación busca que los participantes puedan generar valor, responder a nuevos desafíos y mejorar la capacidad de adaptación de las organizaciones ante los cambios del entorno.

“La innovación es una capacidad cada vez más necesaria para responder a los desafíos de nuestras organizaciones. Desde la FRMA buscamos acercar formación de alto nivel a líderes de distintos sectores para que estos conocimientos se traduzcan en nuevas soluciones, fortalezcan sus equipos y multipliquen el impacto social de las organizaciones que representan”, expresó Carla Meyer, directora ejecutiva de la Fundación Rafael Meza Ayau.

El diplomado fue impartido por especialistas nacionales e internacionales, entre ellos Inti Núñez, experto en estrategia, innovación y gestión de la innovación; Carlos Valladares, especialista en innovación y transformación digital, y Carlos Barahona, especialista en gestión de la innovación, pensamiento estratégico y prototipado.

Con esta iniciativa, la FRMA refuerza su eje estratégico de Formación Social, que durante los últimos nueve años ha alcanzado a más de 9,800 profesionales y 500 organizaciones sociales mediante diplomados, talleres, programas de alto nivel y otros espacios especializados de formación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...