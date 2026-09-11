Audios revelan plan para ‘armar expediente’ y bloquear candidatura de Claudia Ortiz

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Audios filtrados y un testimonio recabado por Diario Co Latino revelan que en el partido VAMOS se habría conformado un equipo para recopilar supuestas pruebas contra la diputada Claudia Ortiz, en medio de una creciente pugna por la Secretaría General del partido que incluye una denuncia en el Tribunal de Honor y Disciplina.

“Me duele, porque hemos sido compañeros; pero a estas alturas no me sorprende toda la confabulación y armar una estrategia para bloquear mi candidatura a secretaria general”, reaccionó Ortiz al enterarse de los audios, donde se menciona una estrategia para armar un expediente por presuntas transgresiones a los estatutos del partido y “montar una campaña” para dañar su imagen pública.

Uno de los audios alerta sobre un presunto plan para afectar la imagen pública de la diputada por San Salvador, el cual tiene origen a finales de julio y principios de agosto; se recomendó, también, expulsarla del partido.

“Me dicen que Claudia ha andado en todos los departamentos. Claudia se anda moviendo como que fuera candidata presidencial. Así que yo les digo: saquen lo antes posible y comiencen a tirar cascaritas para que se comience a deslizar la imagen de Claudia”, dice el audio en referencia a difundir mensajes u opiniones en contra de la funcionaria.

Además, insta a “ponerse las pilas lo antes posible” y “sacarla del partido antes de las elecciones”. “Si ustedes dejan que Claudia llegue a diputada, se suicidaron”, agrega.

Se confirmó, por medio de una fuente que pidió el anonimato por temor a represalias, que la propuesta fue realizada por “Tío Pini” (Vinicio Chacón), un salvadoreño residente en el exterior que sigue temas políticos del país y que, de hecho, ha tenido presencia en X en los últimos dos meses sobre las divisiones en VAMOS.

Al cierre de esta nota no se logró contactar con Chacón a su cuenta de X para conocer su versión.

Origen de la división: la Secretaría General

Las divisiones dentro de VAMOS, al menos las públicas, se remontan desde los inicios de julio de este año, previo a la celebración de las internas de cara a las elecciones de 2027. El 2 de julio, la diputada Ortiz expresó su desacuerdo con algunas decisiones relacionadas con el proceso; consideró que tales decisiones “restringían” la apertura del partido a la sociedad, ya que se implementaron criterios de evaluación “no consensuados”.

Una fuente interna del partido, que habló desde el anonimato por seguridad, apunta que las aspiraciones de Ortiz por la Secretaría General nacieron hace un año en una reunión del CEN, con el argumento de que el partido necesitaba financiamiento y la supuesta insinuación de que solo se iba a conseguir con ella a la cabeza. Ortiz confirmó que la propuesta sí surgió hace un año.

En ese momento, según la fuente, se originó una división de liderazgos. Sin embargo, la diputada consideró que tras esa sugerencia no se palmó una dicotomía en el partido. La sugerencia “ahí quedó”.

Empleado de un ministerio inició el sistema de votación de VAMOS

El 9 de julio, la legisladora anunció su participación en las internas para buscar la reelección en la Asamblea Legislativa. Advirtió que sería “muy selectiva” con los candidatos a quienes daría su apoyo. El 12 de julio, día de la elección, denunció irregularidades en el proceso de votación, como dificultades para votar, cambios de horarios y la exclusión de afiliados.

Otra de las fuentes consultadas reveló que un integrante de la Comisión Electoral Permanente (CEP) recurrió a un “amigo”, empleado de un ministerio del órgano Ejecutivo, para desarrollar el sistema informático utilizado en las internas, y considera que los fallos de ese día podrían “ir en ese sentido”. Esta información fue ratificada por uno de los 12 secretarios nacionales de VAMOS.

Afiliados de VAMOS mostraron su inconformidad días antes de las elecciones porque la votación sería de forma remota virtual (desde cualquier ubicación y dispositivo) y pidieron conocer el equipo que la administraría. Cuatro días antes de las elecciones se presentó a la persona, quien dijo trabajar en un ministerio, por lo que se decidió removerla y se buscó a otra para retomar el trabajo e implementarlo.

Diario Co Latino buscó una declaración de Fredy Blanco, miembro de la CEP, con una serie de preguntas a su número personal con el asunto “solicitud de derecho de respuesta”; sin embargo, el texto solamente fue ‘leído’.

Elecciones internas para nuevas autoridades

El 18 de julio, Claudia Ortiz respaldó una iniciativa de dirigentes y afiliados de VAMOS, quienes solicitaron a la CEP convocar a elecciones internas para elegir a sus autoridades, pues su gestión estaba próxima a finalizar. El 30 de julio, la CEP convocó a elecciones internas. Tanto Claudia Ortiz como Cesia Rivas buscan la Secretaría General.

Ortiz propone convertir a VAMOS en un partido “unificado, competitivo, abierto a la ciudadanía y convertirlo en una alternativa fuerte para El Salvador”, y Cesia Rivas ha señalado que “VAMOS no puede depender de una persona” y que “ningún partido democrático debería hacerlo”.

Una de las fuentes anónimas en este reportaje fue quien confirmó la conversación privada entre un secretario del CEN y “Tío Pini”. Uno de los secretarios dijo que “se están recabando pruebas y, una vez sean contundentes, se va a tomar la decisión (en referencia a una denuncia y posible expulsión)”.

En el audio se escucha decir que las supuestas pruebas son recopiladas por “un equipo de profesionales que tenemos nosotros contratados oportunamente para esto porque, cuando se tenga el expediente completo, se va a proceder a lo que, según los estatus, se tiene que proceder”.

La autenticidad del audio fue confirmada por Diario Co Latino. Según las fuentes, la voz pertenece a uno de los secretarios actuales, quien aspira a la reelección en la planilla de Cesia Rivas; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre este equipo que “recopila las pruebas”, negó que se haya contratado, pese a que en el audio dice “tenemos nosotros contratados”.

Al ser cuestionado por la contradicción, argumentó que la hizo por el calor del momento. Remarcó que hizo alusión a que el equipo de cuatro se sentó a distribuir el trabajo para crear la denuncia.

El nombre de este secretario, quien confirmó su voz, fue omitido a solicitud suya por temor a represalias.

Estas conversaciones, según Ortiz, indican que “ya lo tenían planeado a saber desde cuándo”.

El Art. 82 de los estatutos de VAMOS dice que los miembros del partido podrán ser expulsados cuando cometan una “falta grave”, una de ellas es “divulgar asuntos confidenciales del partido”. Ella ha denunciado anomalías dentro del partido desde hace más de dos meses, pero aclaró que no ha brindado detalles que comprometan los intereses o la confidencialidad del partido.

Según uno de los audios y una captura de pantalla de una conversación, Ortiz busca “quedarse” con la Secretaría General para “apropiarse” del partido. En contraposición, Ortiz señaló que los que quieren “adueñarse” del partido es “un grupito que ha promovido toda esta situación”.

Tribunal de Honor y Disciplina

El objetivo de este Tribunal, según los estatutos de VAMOS, es “conocer de los asuntos internos del partido, en que tengan interés o se presenten conflictos de los miembros del partido”. Pese a que los estatutos (Art. 58) establecen cinco miembros, este Tribunal está conformado por dos personas: Karmy Abiú Ramos Pleitez y Carlos Martínez.

A juicio de Ortiz ambos tienen un conflicto de interés, porque uno de ellos iba en la planilla de Cesia Rivas; de hecho, en la fotografía que publicó Rivas en sus redes sociales se ve a Pleitez. Luego declinó de integrar la planilla para quedarse en el Tribunal de Honor, por lo que conoce y decidirá sobre la denuncia en contra de la legisladora.

El otro miembro es el esposo de una candidata de la misma planilla (Martha Flores de Martínez), pero Flores también habría renunciado a sus aspiraciones en el CEN.

La denuncia contiene 17 páginas y se presentó el 30 de agosto, la interpuso el secretario de actas y acuerdos, Josué Alvarenga y otras tres personas; entre ellos, otro secretario nacional. De los cuatro que presentaron la denuncia, tres forman parte de la planilla de Cesia Rivas.

Según una de las fuentes, la denuncia se limita a los pronunciamientos que Ortiz publicó en sus redes sociales sobre el actuar del CEN y CEP en el proceso electoral interno.

Uno de los denunciantes dijo que cada comunicado emitido por Ortiz “fue creando la división”, no solamente en el CEN, sino también en los territorios; a su juicio, ha “destruido” la confianza que la ciudadanía tenía en el partido.

Ortiz respondió esta declaración y dijo que “lo que destruye la confianza y lo que divide “no es decir la verdad de lo que ha pasado; sino, los hechos incorrectos o que no están apegados a los principios democráticos”.

A su juicio, la división se ha generado por quienes han tomado decisiones para favorecer a familiares o tener preferencias de candidatos, o el hecho de ir a internas con un sistema de votación remoto virtual, a pesar de que la militancia estaba en desacuerdo.

El CEN se compone por 18 secretarías, de las cuales 12 permanecen activas. Dos de los secretarios nacionales se tuvieron que ir del país por temas de seguridad; los otros cuatro no han desempeñado sus funciones y se han separado. Claudia Ortiz y Pacífico Chávez actualmente están suspendidos.

Participación de liderazgos sociales y criterios

Claudia Ortiz consideró que en el marco de las elecciones internas se cometieron “injusticias o arbitrariedades”, al no dejar participar a liderazgos sociales, pese a que el propio CEN había acordado buscarlos.

La legisladora invitó a personas de sociedad civil a participar, la respuesta del partido fue ‘que se sometan al proceso interno’; pero, cuando lo hicieron, algunas de las propuestas fueron rechazadas “con criterios desconocidos o que no estaban establecidos de forma consensuada”.

Ortiz remarcó que los criterios fueron definidos “por el grupo de la dirigencia que llevó a cabo ese proceso interno”.

El partido VAMOS estableció que no podían postularse como candidatos quienes hubieran sido funcionarios de otro partido en los últimos seis años, ni quienes participaron en la elección pasada con otro instituto político.

“Fueron casi 200 personas participantes. De estas, no fueron aceptadas unas personas, desde el tema de la evaluación, de criterios, o de instrucción notoria”, dijo Rivas el 25 de agosto en Mix de Medio. Ortiz pidió revisar caso por caso, pero su opinión no fue tomada en cuenta.

Supuestas transgresiones

Los comunicados de Ortiz, a juicio de uno de los denunciantes, violan los estatutos que regulan que toda situación partidaria y documentos deben discutirse a nivel interno y no ventilarse públicamente, y considera que se han transgredido los Arts. 12 y 82 de los mismos.

En su defensa, Ortiz aclaró que no ha violentado los estatutos, pues no ha revelado información confidencial ni tampoco estrategias de partidos. Es la Ley de Partidos Políticos que establece la información confidencial: datos personales, orientación sexual o afinidades políticas.

El Tribunal de Honor comunicó a Ortiz la suspensión de sus derechos de afiliada y de autoridad partidaria, como medida cautelar. Ella es secretaria nacional de Asuntos Económicos. También fue denunciado Pacífico Chávez, aspirante a la Sec. de Organización en la planilla de Claudia Ortiz y actual miembro de la CEN, como secretario de Ideología.

El Art. 84 de los estatutos establece que dicho Tribunal, al conocer la denuncia, da un plazo de 5 días calendario para que el denunciado comparezca. En caso necesario, se abrirá una etapa probatoria por ocho días.

Luego de ello, se dictará la resolución razonada que corresponda en un plazo de quince días hábiles.

Diario Co Latino dejó mensajes al número de la secretaria general, Cesia Rivas, solicitando una entrevista sobre los temas tratados, pero hasta el cierre de la nota no se logró contacto.

Para Claudia Ortiz, VAMOS debería convertirse en el vehículo de la oposición que unifique a la sociedad civil organizada y a diversos sectores del país. “Esa ha sido la lucha en los últimos meses”, dijo y agregó que considera tener “el peso político”. “Le haría bien al partido poder tener a la figura más visible de oposición en el país, poder estar al frente del partido y darle ese peso al partido también”, señaló.

Las elecciones internas programadas para el 20 de septiembre fueron suspendidas por VAMOS, ya que el CEP quedó solamente con un integrante.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...