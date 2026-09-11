PSG, Bayern y Barcelona lideran el arranque de la Champions League

Redacción Deportes

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Finalizaron los tres días de la primera fecha de Fase de Liga de la Champions League, donde el PSG, el Bayern de Múnich y el Barcelona finalizaron en la cima de la tabla de clasificación, esto tras golear en el debut y para perfilarse como candidatos al título de la competencia europea.

Tres equipos de tres grandes ligas de Europa quedaron en la cima de la tabla de clasificación, primero el PSG que goleó 6-1 al Slovan Bratislava, posteriormente el Barcelona tras vencer 5-1 al Feyenoord y el cuadro alemán que fue el último que logró una victoria de 5-0 ante el Bodo Glimt de Noruega.

En el top 8, con los equipos que se clasifican directamente a los octavos de final de la competencia, están, por ahora, PSG (1), Bayern Múnich (2), Barcelona (3), Manchester United (4), Como (5), Sporting CP (6), Stuttgart (7) y por último el Manchester City en la octava posición, esto a espera de que evolucione en un camino que apenas inicia.

Es de recordar que, con el nuevo formato de la Champions, los equipos entre el 9° y el 24° disputarán una eliminatoria de play-offs y los del 25° hacia el 32 quedarán eliminados sin acceso a la Europa League.

El Aston Villa ocupa la novena posición de la tabla, seguido del Lens, Real Betis, Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal, AEK Athens, Roma, Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, PSV, Villarreal, Club Brugge, Lille y el Slavia Praha.

Resumen del tercer día de Champions

En la jornada de este jueves, el Bayern Múnich le propinó un 5-0 a los noruegos del Bodo Glimt, un marcador que estuvo protagonizado por Jamal Musiala con el primero a los 47′, además de los goles de Harry Kane, Alphonso Davies y el doblete de Michael Olise.