PSG, Bayern y Barcelona lideran el arranque de la Champions League

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Finalizaron los tres días de la primera fecha de Fase de Liga de la Champions League, donde el PSG, el Bayern de Múnich y el Barcelona finalizaron en la cima de la tabla de clasificación, esto tras golear en el debut y para perfilarse como candidatos al título de la competencia europea.
Tres equipos de tres grandes ligas de Europa quedaron en la cima de la tabla de clasificación, primero el PSG que goleó 6-1 al Slovan Bratislava, posteriormente el Barcelona tras vencer 5-1 al Feyenoord y el cuadro alemán que fue el último que logró una victoria de 5-0 ante el Bodo Glimt de Noruega.
En el top 8, con los equipos que se clasifican directamente a los octavos de final de la competencia, están, por ahora, PSG (1), Bayern Múnich (2), Barcelona (3), Manchester United (4), Como (5), Sporting CP (6), Stuttgart (7) y por último el Manchester City en la octava posición, esto a espera de que evolucione en un camino que apenas inicia.
Es de recordar que, con el nuevo formato de la Champions, los equipos entre el 9° y el 24° disputarán una eliminatoria de play-offs y los del 25° hacia el 32 quedarán eliminados sin acceso a la Europa League.
El Aston Villa ocupa la novena posición de la tabla, seguido del Lens, Real Betis, Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal, AEK Athens, Roma, Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, PSV, Villarreal, Club Brugge, Lille y el Slavia Praha.
Resumen del tercer día de Champions
En la jornada de este jueves, el Bayern Múnich le propinó un 5-0 a los noruegos del Bodo Glimt, un marcador que estuvo protagonizado por Jamal Musiala con el primero a los 47′, además de los goles de Harry Kane, Alphonso Davies y el doblete de Michael Olise.
El Manchester United también se unió a los clubes que debutaron con goleada, porque los «diablos rojos» vencieron 4-0 al Sabah de Azerbaiyán, con goles a cargo de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Sesko y Lisandro Martínez.
El Como de Italia fue una de las grandes sorpresas de esta primera jornada, y es que el equipo goleó 4-1 al RB Leipzig en su primer partido, un resultado que le dio la posición cinco de la tabla. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao y Máximo Perrones le pusieron su nombre a la goleada.
El Lens también sacó un resultado positivo en el debut, porque los de la Ligue 1, con goles de Abdallah Sima, Florian Thauvin y Rubén Aguilar, vencieron al Slavia Praha.
Los únicos dos empates de la jornada se produjeron en este día, con el Roma igualando 1-1 con el Fenerbahçe y el Shakhtar Donetsk que tampoco pudo pasar del 1-1 con el PSV.
La jornada 2 de la Champions se jugará el próximo martes 13 y miércoles 14 de octubre, con encuentros como el Manchester City vs PSG, Roma vs Real Madrid y Barcelona vs Galatasaray.
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