Sheinbaum pide no usar a México en campaña electoral de EEUU

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Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves a Estados Unidos no usar a México en su campaña electoral, tras declaraciones del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, y le sugirió ocuparse de sus propios problemas.

“Considero que es parte de la campaña electoral en Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre y como hemos dicho: que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas”, señaló la mandataria durante su habitual conferencia de prensa.

Rubio dijo ayer desde Ecuador que la lucha de México contra los cárteles de la droga “no es ni de lejos suficiente”, y señaló la supuesta existencia de “extensos territorios” en este país “que no están gobernados por el Estado”.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum dio lectura este jueves a un reporte periodístico sobre la Administración para el Control de Drogas de la nación vecina (DEA), que habría permitido el tráfico y la venta de miles de dosis de fentanilo en Nuevo México.

Opinó que “bastantes problemas tienen allá, o sus problemas, para que sus campañas se dediquen al tema de Estados Unidos” y reiteró que “no tienen por qué usar a México”.

“Unos días dicen ‘México está haciendo muy bien su trabajo y nos coordinamos muy bien’ y otro día ‘no, pero no están haciendo lo suficiente. Si México hace su trabajo, muy bien, pero si no, puede haber consecuencias’. Es parte de la campaña”, ejemplificó.

Insistió en que esta nación latinoamericana “no es piñata de nadie” y “se le respeta”.

“Nosotros no nos metemos en su elección, ellos tampoco deberían usar a México” en la suya, expuso la dignataria al subrayar que su país tampoco quiere que Washington participe o haga injerencia en la cita ante las urnas de esta nación latinoamericana.

“Que cada quien se dedique a lo que le corresponde, y nos coordinamos, sin subordinarnos”, puntualizó.

Afirmó que el gobierno debe buscar siempre, por “responsabilidad política”, una buena relación con el vecino norteño, “hasta el límite de la defensa de nuestra soberanía, que esa no es negociable”, y agregó que también se responde con respeto frente a posturas de Washington.

La estrategia de seguridad implementada en México posibilitó la detención de 67 mil personas por delitos de alto impacto, entre estas 111 funcionarios públicos, y la incautación de 34 mil armas y más de 500 toneladas de droga durante el Gobierno de Sheinbaum.

Fuentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública asocian a dichos resultados una disminución del 53 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso registrado a nivel nacional durante la presente administración, iniciada en octubre de 2024.

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