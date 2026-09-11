Las fuerzas iraníes están preparadas para afrontar todas las amenazas

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TEHERÁN/Tasnim

El comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército iraní hizo hincapié en que las fuerzas están plenamente preparadas para contrarrestar todas las amenazas que planteen los enemigos.

Durante una inspección de la preparación para el combate y las capacidades de la 16.ª División Blindada en Qazvin, el general de brigada Ali Jahanshahi destacó la preparación de las unidades de las Fuerzas Terrestres del Ejército para hacer frente a las amenazas.

Afirmó que la fuerza mantiene una presencia activa en las fronteras del país y está plenamente preparada para salvaguardar la integridad territorial del Irán islámico.

En referencia al desempeño de las unidades de las Fuerzas Terrestres del Ejército en condiciones de combate, dijo que durante los conflictos recientes, las fuerzas recorrieron largas distancias bajo fuego enemigo para desplegarse en las posiciones designadas.

Este despliegue masivo de tropas, equipo y municiones se produjo mientras el enemigo vigilaba nuestros movimientos mediante drones, aeronaves, satélites espía y otros instrumentos de vigilancia. En efecto, a pesar de las duras y extenuantes condiciones, los combatientes de las Fuerzas Terrestres del Ejército cumplieron sus misiones y defendieron las fronteras del Irán islámico con gran moral.

El general de brigada Jahanshahi describió la presencia de tropas de las Fuerzas Terrestres en posiciones defensivas como una fuente de tranquilidad para la nación iraní y un elemento disuasorio que desalienta al enemigo.

“Esta poderosa presencia demuestra que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están siempre preparadas, con autoridad y espíritu yihadista, para defender el territorio y la independencia de la nación.

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