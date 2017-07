“Masacre estudiantil pretendía quitarle empuje al movimiento popular”: Carlos Ruiz

@OscarCoLatino

Carlos Ruiz, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), externó que la masacre de estudiantes universitarios ocurrida el 30 de julio de 1975 pretendía afectar la organización de movimientos populares y revolucionarios.

“La burguesía del momento dio la orden al gobierno de turno que debía reprimir aquel movimiento, con eso pretendían quitarle empuje al movimiento popular, según ellos mostrando ese salvajismo iban a impedir que el movimiento popular se desarrollara en el país”, aseguró Ruiz.

El diputado consideró que la acción represiva tuvo el resultado contrario, ya que posterior a la misma se originó una creciente organización de los movimientos populares y revolucionarios.

“Creyeron que con ese salvajismo la batalla iba a disminuir, lejos de disminuir la batalla creció y eso nos fue permitiendo producir los acercamientos entre las diferentes organizaciones revolucionarias”, aseveró Ruiz.

El legislador de izquierda agregó: “había organizaciones que venían dándole seguimiento de muchos años a la batalla del pueblo salvadoreño, pero en los 70 surgían otras organizaciones revolucionarias y había dispersión entre los revolucionarios y el movimiento popular”.

Ruiz recordó que la masacre ocurrió debido a la decisión del director de la Guardia Nacional de aquel entonces, el coronel Carlos Humberto Romero.

“Estaba por definirse quién iba a ser el candidato (en elecciones presidenciales) eso se decidía en los cuarteles quién iba a ser el candidato, porque usaban a la Fuerza Armada como partido político, los candidatos se congraciaban demostrando su servilismo y su conducta salvaje frente a las luchas populares”, afirmó Ruiz.

El diputado del partido de izquierda enfatizó en que la decisión de Romero de atacar la marcha estudiantil se fundamentó en su interés por demostrar “toda esa estirpe que tenía para el salvajismo y la represión”.

“Ya habían hecho uso y abuso de la fuerza, ya habían tomado militarmente en más de una vez la Universidad de El Salvador y la lucha del pueblo los había obligado a devolverla”, externó Ruiz.

El número de muertos aún es desconocido, debido a que los agentes de seguridad bloquearon el paso al lugar y rápidamente recogieron los cuerpos y limpiaron la sangre de las calles, según observadores, con agua y jabón.

Periódicos locales con línea de derecha publicaron la muerte de una sola persona, en un intento de invisibilizar la masacre estudiantil, mientras que según indagaciones se habla de alrededor de 50 personas fallecidas.

En un comunicado de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS), fuentes testimoniales de familiares y periódicos locales de la fecha, se reportaron: que no se conoce el dato exacto, pero supera los cien muertos; hasta la fecha no se conoce el dato exacto de los desaparecidos; 23 manifestantes heridos; dos heridos de los alrededores (no participaban en la manifestación estudiantil); 10 capturados.

Ruiz participó en la Tribuna Legislativa organizada por el grupo parlamentario del FMLN, que debido a las obras de remodelación de la Plaza Gerardo Barrios, se desarrolló en el Parque Simón Bolívar del centro de San Salvador.