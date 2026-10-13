Más de 480 mil personas participan en manifestaciones en París

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París/Prensa Latina

Al menos 480 mil personas tomaron parte este martes en las protestas estudiantiles y en las marchas organizadas por los sindicatos del sector público, sobre todo, de la enseñanza, en toda Francia, indicó la prensa capitalina.

Al mismo tiempo, el ministerio del Interior contabilizó 161 mil 500 asistentes a las demostraciones registradas en las principales ciudades galas incluida esta capital, Lyon, Marsella, Nantés y Estrasburgo, entre otras, indicó la versión digital de Le Monde.

La tensión se mantiene en esta urbe, cerca del hotel de Matignon, sede del Gobierno, en la zona de Invalides, donde decenas de patrullas y policías antimotines custodian el área para impedir una reagrupación de los estudiantes y evitar así que retomen las protestas.

En esta ocasión, se organizaron dos columnas, con permiso de las autoridades que se produjeron sin incidentes durante las primeas horas de esta jornada, pero luego la policía actuó cuando consideró que se llegaba al límite del recorrido en ambos casos.

Las marchas las organizaron los sindicatos de la enseñanza, pero el canal de televisión BFMTV afirmó que, en esta ocasión, en gran parte de la demostración también participaron los padres de los educandos, quienes organizaron patrullas para guardar el orden.

El martes pasado, en una jornada de protestas, se contabilizaron en Francia unos 266 mil manifestantes, según las autoridades, y 450 mil, de acurdo con los organizadores. En París, las cifras oscilaron entre 56 mil y 100 mil participantes, indicó Le Monde.

La Central General de Trabajadores (CGT) afirmó que estará presente en la manifestación del venidero día 17 de octubre, convocada por el Movimiento “Chalecos amarillos”, “para impedir que la extrema derecha desvíe el movimiento”.

De acuerdo con la CGT, el día 17 apoyará las movilizaciones que buscan una convergencia entre las reivindicaciones de los “Chalecos Amarillos” con el alto coste de la vida y el descontento de los jóvenes.

El venidero sábado podría unirse el descontento por la subida de los carburantes, los recortes propuestos por el Gobierno y las demandas de los estudiantes, en una situación en la que cualquier punto de discusión entra como tema en la campaña electoral en curso.

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