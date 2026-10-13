El Papa en el Gemelli: La intervención ha concluido con éxito

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Roma/Vatican News

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha comunicado que “la intervención ha concluido con éxito”. El boletín médico informa además que “se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, y «el examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar».

«La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos». Así lo ha comunicado la Sala de Prensa de la Santa Sede a través de su canal de Telegram en relación con la operación a la que se ha sometido el Pontífice esta tarde, 13 de octubre, en el Policlínico Gemelli para extirpar un «nódulo localizado en el pulmón»

«El Santo Padre ha regresado a su habitación», precisa además la Sala de Prensa, y añade que «se facilitará más información en breve».

Comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede

Posteriormente un comunicado de la Sala de Prensa, señala que los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora informan lo siguiente en relación con la intervención quirúrgica:

«El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios. El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta».

Exámenes y hospitalización

En los próximos días se realizarán los exámenes postoperatorios y el análisis del material extirpado. A partir de los análisis preoperatorios, los médicos ya sabían cómo y dónde actuar, y el término «radicalidad» indica que no se ha querido dejar nada de lo que se había detectado y que se ha hecho todo lo posible para extirpar totalmente el tumor.

En cuanto a la estancia hospitalaria, por el momento el plazo es el anunciado previamente, es decir, «aproximadamente una semana».

Este miércoles, desde la Sala de Prensa de la Santa Sede, se darán a conocer novedades sobre cómo ha pasado la noche León y sobre los posibles primeros resultados de los exámenes postoperatorios. Mientras tanto, el Papa está acompañado por quienes ya le atienden a diario en el apartamento pontificio. Al despertarse, se mostró de inmediato lúcido y orientado y, según informó a los periodistas el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, «cuando regresó a la habitación, pidió la cena».

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