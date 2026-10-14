Bukele anuncia inversión de $2,900 millones de Grupo Cox

Redacción Nacionales

Diario Co Latino

El presidente de la República, Nayib Bukele, suscribió un acuerdo de inversión junto al presidente ejecutivo de Grupo Cox, Enrique Riquelme por $2,900 millones, los cuales, serían destinados a proyectos de energía y agua, según informó el mandatario en conferencia de prensa dónde no contestó preguntas de la prensa.

Según dijo Bukele en Casa Presidencial, este acuerdo es «la inversión privada más grande en la historia de El Salvador».

Bukele dijo que esa frase la ha dicho «tres veces ya, gracias a Dios». El mandatario recordó que cuando se puso la primera piedra de la Planta de Energía del Pacífico (EDP), en ese momento se dijo que esa era la inversión «más grande en la historia de El Salvador’. Eran $1,100 millones. Luego se hizo el acuerdo con Yildirim Group, de Yilport, que es la empresa turca que administra el puerto de Acajutla y que volvió a reactivar el puerto de La Unión. En ese momento se anunció como la inversión más grande en la historia del país, porque superó la inversión de Energía del Pacífico, con un monto total de $1,600 millones.

La inversión del Grupo Cox sería por $2,900 millones. Es una inversión que al ponerlo en perspectiva equivale al 7 % del producto interno bruto (PIB).

«La inversión que hace Grupo Cox en El Salvador, además, es un habilitador de otras inversiones que ya van a venir porque ya no van a tener ese cuello de botella que tenemos ahora en nuestra generación eléctrica, que es bastante buena comparada con nuestros vecinos centroamericanos, pero queremos que sea de calidad mundial», destacó el mandatario.

Según el jefe de Estado, dicha inversión «va a beneficiar al país en su conjunto y a la economía y, por ende, a todos los salvadoreños. Pero también va a beneficiar directamente a las familias salvadoreñas, a los hogares, porque una vez funcionando la nueva planta de energía, vamos a dejar de depender de energías sucias como el búnker, por ejemplo, y la tarifa de energía de los hogares salvadoreños va a bajar», prometió.

El mandatario informó que serían 4 áreas de inversión. La primera es el almacenamiento de energía, ya que la latitud de El Salvador permite tener un sol fuerte casi todo el año. Por tal, se pueden tener muchas plantas solares, «que son muy rentables, funcionan muy bien, pero las plantas solares solo funcionan de día. Así que Grupo Cox va a hacer una inversión grande de $300 millones en baterías», explicó.

El almacenamiento de energía “va a permitir que toda esa generación, o una buena parte, recargue también las baterías para que funcionen de noche. Y por ende, alargar el beneficio de la energía solar y reducir aún más la tarifa eléctrica. Esta es la primera inversión, son $300 millones en baterías. Va a iniciar con una capacidad de 440 megavatios», detalló Bukele.

Luego, la infraestructura de gas natural, una inversión de $1,800 millones, «y eso va a dar dos beneficios. Uno, la generación eléctrica, 380 megavatios; el otro, es el beneficio de tener la primera central de almacenamiento de gas natural en tierra». Según Bukele, la infraestructura de gas natural va a permitir no solo generar la energía, sino que también se podrá venderles gas natural a otras empresas, generadores de energía u otro tipo de industrias, e incluso exportar a Guatemala o a cualquier país vecino.

Aparte, Grupo Cox va a poner sus propias plantas solares invirtiendo $200 millones para generar energía directa.

Mientras que la cuarta área de inversión sería un plan de mejora en la gestión de recursos hídricos, es decir, agua potable y saneamiento por $600 millones. «Es la inversión más grande en agua potable y saneamiento en la historia del país por sí sola; ya no se diga en conjunto con todas las demás. Esto en conjunto hace los $2,900 millones que estamos anunciando y es parte de los 10 impulsos económicos. Este es el impulso 7, que es la energía», concluyó Bukele.