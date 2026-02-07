Marvin Aguilar revela que dos países le han ofrecido salir del país

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El antropólogo y analista político Marvin Aguilar reiteró este viernes que no ha cometido la apología del delito al utilizar metáforas lencas contra creadores de contenido, y que tras el aviso interpuesto por los supuestos ofendidos ante la Fiscalía General y el hostigamiento digital, “dos países le han ofrecido salir, si se considera en peligro”.

Lo que han hecho con ese hostigamiento, que busca crear miedo “es que dos países me ofrezcan salirme del país si yo siento que corro peligro, porque quien tiene la capacidad de matarme aquí son las que me están acusando, por sus vínculos que tienen con el gobierno”.

Aguilar también reveló, en Encuentro con Julio Villagrán, en el que participa viernes a viernes junto a Bethy Arana, una abogada y youtubera, que “ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras el aviso interpuesto ante la Fiscalía General por los integrantes de la llamada “Mesa de Youtubers”, y por el hostigamiento digital que ha recibido en la última semana.

El Salvador es signatario de ese organismo multilateral, y ellos creen que “cumplo los 3 requisitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece para solicitar medidas cautelares”.

Uno es que en El Salvador te puede meterte preso por ser crítico del Gobierno, y aprovechando que hay un aviso en la fiscalía, aunque ese delito no amerita cárcel, menos que te detenga mienras se abre el proceso, aunque, por la falta de institucionalidad en el país, si pueden hacerlo, manifestó Aguilar

El delito de la apología si te condenan puede ser de 6 meses a 1 año de cárcel, por lo que emerita cárcel, explicó.

El otro criterio que ha tomado en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el hostigamiento digital al que ha sido sometido, dijo Aguilar. “Creo que a nadie le queda duda el despliegue la operación digital que han montado por una semana, y por ese delito si pueden ir de 4 a 7 años exactamente entonces, dijo.

“El tercer criterio que ha tomado en cuenta la Corte Interamericana del solicitante, es decir yo, le guste o no, soy un comunicador, porque estoy aquí en tu programa, estoy en la noche en otro canal, estoy en la radio, estoy en diferentes canales, escribo la columna en un periódico, esto me convierte en comunicador”, explicó el analista.

“Les moleste o no, soy un comunicador, por lo tanto, una voz crítica”, afirmó.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha visto que lleno los requisitos en vista de que hay diferentes organismos internacionales que plantean que en El Salvador se puede llevar a la cárcel a las voces crítica. Y ejemplos hay: el caso de los ambientalistas de cabaña, el Bosque, Ruth López, entre otros”, enumeró

“Quien se siente amenazado soy yo”, añadió Aguilar, al recordar creadores de contenido viralizaron las noticia de que había muerto en un accidente cuando se dirigía de San Miguel a San Salvador.

“O el hecho de que esos creadores de contenido hayan divulgado las direccione de mis casas, en San Salvador y San Miguel, con los mensajes de ya sabemos dónde vivís, ya sabemos dónde estás”, añadió.

Ellos si me pueden matar, dijo Aguilar, pero reafirmó su decisión de seguir siendo una voz crítica de este gobierno, no por valentía, ni por ganar dinero, ni obtener likes, sino por dignidad, afirmó el analista.

“Y si me matan no seré el primeo, la gran ventaja es que deja de ser uno, te vuelves todos, de los 480 muertos que van en las cárceles salvadoreñas, te volvés todos, todos lo que han muerto por expresar sus ideas políticas, y eso me hace recordar la leyenda de San Pedro: es honor que no merezco”.

