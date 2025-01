Marcela Villatoro insiste en la derogatoria de la ley de minería

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), sostuvo que la minería genera grandes riesgos sociales, medioambientales y de salud para la población salvadoreña, por ello, se debe luchar por su derogatoria. Villatoro solicitó recientemente la derogatoria, pero el oficialismo se negó a estudiarla.

Villatoro, quien este fin de semana visitó a los habitantes de San Isidro, Cabañas y Santa Marta, para escuchar a las comunidades de la zona minera El Dorado, quienes enfrentan graves riesgos ambientales y sociales, dijo que es «deber como diputada» asegurar que sus voces sean «escuchadas y que se respeten sus derechos». Lo anterior, porque estas comunidades enfrentaron el problema de la minería y nuevamente volverán a tenerla.

«La prohibición de la minería metálica en El Salvador no puede ser ignorada ni vulnerada por intereses económicos que priorizan ganancias sobre la salud, el medio ambiente y el futuro de nuestra gente. Seguiremos vigilantes, trabajando para garantizar justicia, transparencia y la protección de las comunidades más vulnerables», comentó Villatoro en el programa radial «La Tribu».

La parlamentaria agregó que «el agua y todo lo que está alrededor de nuestros ríos están conectados con el río Lempa. Cuando un río en El Salvador se contamina, se va al río lempa y eso les causa contaminación a todos los salvadoreños, eso es lo que la gente debe tener claro”.

El presidente Nayib Bukele, a través de sus diputados, revirtió la prohibición de la minería, a fin de explotar los recursos que se suponen se encuentran en los suelos salvadoreños. Fue el 23 de diciembre que se aprobó, sancionó y se publicó la Ley General de Minería, y entró en vigor el 7 de enero.

Posterior a eso ha habido varios temas que se han sacado de la manga para desviar la atención, por ejemplo, las reformas a la Ley de Tránsito y la condonación de estas. La posible eliminación de la deuda política y ahora, con el posible acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos para que el país de asilo a los deportados por el país norteamericano.

Sobre este último tema, la diputada Villatoro comentó que «a cuenta de qué nosotros vamos a traer personas cuando somos un país tan pequeño, donde tenemos mucha gente y no hay trabajo, donde la economía está por los suelos, donde no tenemos vivienda porque están carísimas, y a cuenta de qué vamos a permitir que en lugar de tener a nuestra propia gente que la retornen, también tener que retornar a otras personas que no sabemos con qué problema vienen».

Marcela Villatoro sostuvo que el Gobierno de El Salvador debe tener una buena comunicación con el Gobierno de los Estados Unidos. “Pero tiene que hacerlo de una forma que sea algo beneficioso para los salvadoreños, porque no puedes comprometer tu casa, él mismo (Bukele) dijo que no éramos el patio trasero de nadie, entonces, hay situaciones donde tú tienes que ver lo que se más beneficio para los salvadoreños”.

