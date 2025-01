Ricardo Navarro califica de exagerado que El Salvador tiene 65% del oro del planeta

Alma Vilches

“De acuerdo a Bukele nosotros tenemos el 65% del oro del planeta, al ver la extensión de El Salvador eso es pura ficción, es tan exagerada esa aseveración para generar ansiedad en las personas, esa cantidad es irreal”, aseguró Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)

Según el ambientalista, Bukele no dijo que en todos los países donde hay minería también existen protestas, porque el dinero se lo llevan las empresas mineras y los daños son para las comunidades donde se extrae el oro.

Dijo que esta actividad es rentable, pero genera un gran daño, para extraer un gramo de oro es necesario sacar un millón de gramos de roca, el impacto es tan grande y es asumido por otros sectores; las ganancias son privatizadas por unos y los daños los socializan otros.

“Si las empresas dedicadas a la minería utilizaran las ganancias para limpiar el daño que ocasionan no les fuera rentable, limpiar el daño es hasta 100 veces más caro que la ganancia dejada por el oro. Al consultar cuánta cantidad de oro extraíble hay en los continentes, es de 54 mil toneladas y Bukele dice que en El Salvador tenemos 35 mil toneladas”, reiteró durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, externó que querer hacer minería para limpiar los ríos no funciona, lo primero es no seguir contaminando y regular a todas las empresas que tiran veneno a los cuerpos de agua, la tierra y al aire, porque ya una vez envenenado cuesta quitarle el veneno.

“Lo más adecuado es no envenenar el país, no ensuciarlo, ahí es donde debería estar comprometido el presidente de la República o el gobierno central, en tratar de que las empresas sean responsables y no estar tirando venenos al río, lago o a la tierra, aquí tenemos contaminación generalizada en todas partes”, sostuvo.

Enfatizó que otro de los contaminantes en el país es el uso de los tóxicos en la agricultura, lo cual tarde o temprano termina en los ríos; asimismo, otra contaminación que también se está volviendo cada vez más grave, es por plástico.

Una investigación de profesores de la universidad de New México dijo que las personas tienen el 0.5% de plástico en el cerebro, en forma de nanopartículas, lo cual deteriora la cabeza a la gente.

