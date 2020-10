Maradona, a sus 60 años, “feliz” por lo que le dio el fútbol

BUENOS AIRES/Xinhua

El exastro argentino Diego Armando Maradona, en su cumpleaños número 60, afirmó que es “muy feliz” y consideró que el fútbol le dio “más de lo que hubiese imaginado”.

“Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción (drogas) habría podido jugar mucho más”, sostuvo.

En una entrevista publicada este viernes por el diario “Clarín”, el entrenador del equipo de fútbol Gimnasia y Esgrima La Plata señaló que lo que más lamenta es no tener a sus padres vivos.

Además, deseó “que pase cuanto antes esta pandemia” del nuevo coronavirus y que Argentina “pueda salir adelante” de esta situación.

Maradona, que este viernes dirigirá en el partido inaugural de la Copa Liga Profesional, en La Plata, ante Patronato de Paraná, consideró que la pandemia fue “lo peor” que pasó, y dijo que “nunca” vio “algo igual”.

Apuntó que “hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer”.

El campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990 también opinó sobre el conflicto entre Lionel Messi y su club Barcelona de España, donde él también jugó (entre 1982 y 1984).

“Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía”, expresó. Además, subrayó que Messi “les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aires y le dijeron que no”.

“Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli (de Italia) no lo hice”, enfatizó sobre el club donde brilló y todavía es ídolo.