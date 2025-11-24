Manuel Flores señala que en condiciones adversas, el FMLN ha enfrentando elecciones históricas

Redacción Nacionales

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó en conferencia de prensa que las “condiciones adversas” han sido constantes en la historia del partido, utilizando metáforas como mares turbulentos, ríos caudalosos y lagos para describir los retos enfrentados.

Flores señaló que el actual contexto político bajo el Gobierno de Nayib Bukele refleja un control total de recursos y medios, lo que calificó como una dictadura militar.

De cara a las elecciones de 2027, Flores explicó que el partido aún analiza colectivamente su participación, decisión que se tomará en la Convención Nacional del 7 de diciembre. En caso de confirmarse, el FMLN se preparará para internas y posibles alianzas o coaliciones, destacando que el mandato del Congreso es escuchar a todos los sectores y abrir espacios de diálogo.

Flores subrayó que la estrategia del partido debe orientarse a “ciudadanizar las elecciones” y garantizar la democracia participativa. Recalcó que los estatutos del FMLN permiten alianzas y que estas deben interpretarse en función de la gente, insistiendo en que la democracia participativa es lo opuesto a lo que el gobierno de Bukele busca imponer.

