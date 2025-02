Manuel “El Chino” Flores dice que reforma al Art. 248 es para manipular el sistema

Samuel Amaya

El Secretario General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, manifestó que la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República no es por la eliminación de la deuda política, sino para manipular completamente el sistema.

“El 248 no solo es por la deuda política, es la manipulación completa del sistema. Es la reforma de la Constitución sin necesidad de haber reforma expres, el mismo día pueden hacer las cosas”, explicó Flores en referencia a que una sola legislatura y en la misma plenaria, se pueden efectuar las reformas constitucionales.

Los diputados de Nuevas Ideas “deben de darle al pueblo respuesta del porqué siguen violando la Constitución. Toda acción que vaya encaminada a reformar cualquier artículo sin pasar por el procedimiento correcto, es violación a la ley”, agregó Flores.

La reforma al 248 lo han hecho “porque saben que no tienen otra manera de expresar su gobierno fracasado. Cada vez que corran peligro ellos y sus intereses grupales, personales y familiares van a hacer uso de la Constitución. Porque hoy la Constitución es de uso familiar”, refutó el dirigente político.

A manera de ejemplo, Flores destacó que si en el espectro político no se ven favorecidos, tanto Nuevas Ideas como el mismo Gobierno pueden cambiar a su conveniencia las reglas, como reducir diputados o extender los municipios, tal y como se hizo en 2023, cuando se redujo a 60 los curules y a 44 los municipios.

14 asambleas Departamentales

En otro punto, el secretario general del único partido de izauierda añadió que como FMLN han tenido una reunión con el Consejo Nacional, por lo cual, se han preparado diferentes actividades “de cara a fortalecer el trabajo territorial”. En ese sentido, informó que desarrollarían 14 Asambleas departamentales “para informar el trabajo de los cinco meses que me ha tocado asumir el trabajo de dirección, junto con la Comisión Política, Consejo Nacional y Secretarías”.

“Cinco meses que aún estamos a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral nos inscriba en el libro de registro de las nuevas autoridades”, dijo Flores; sin embargo, aclaró que no se trata de una credencial, sino la inscripción de las nuevas autoridades. “Eso no me limita a ejercer la función de secretario general, como lo establece la Ley de Partidos Políticos”.

“El Chino” Flores recordó que durante esos cinco meses se han emitido pronunciamientos y “nuestra disposición de estar cerca con la gente, hemos participado en marchas de protesta”.

Conferencia de prensa los lunes

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, informó que todos los lunes, brindará conferencia de prensa para despejar dudas a la población y pronunciarse sobre diversos temas de coyuntura. Este lunes fue la primera.

“Quiero manifestarles que esta actividad la quiero desarrollar todos los lunes, un de cara al pueblo, para dar informe, y transparentar nuestro trabajo y, por supuesto, para darle respuesta a la prensa de cualquier interrogante”, dijo “El Chino” Flores.

