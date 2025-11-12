Manuel Flores cuestiona uso de préstamos para gasto corriente

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, dijo que el Gobierno “se traga” sus palabras, luego que diversos préstamos han sido utilizados para gastos corrientes cuando prometió no hacerlo.

“¿Qué dijeron? que no iban a utilizar préstamos para gasto corriente y miren lo que está pasando; se están tragando sus palabras, porque no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo con nuestro país”, comentó Manuel Flores del Frente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en “Encuentro con Julio Villagrán”.

Flores sostuvo que “cada año va en aumento la deuda y el que lo paga es el pueblo, es la irresponsabilidad económica que tiene este gobierno con el pueblo salvadoreño, lo maquillan con tantas obras, pero la gente no tiene para la comida, no hay atención en los hospitales, sin medicina ni especialistas”, destacó el político.

La deuda pública superó los $32 mil millones a septiembre de 2025 y representa el 88.2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo al Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

«¿Qué ha aumentado en El Salvador? la deuda, la pobreza, la miseria, el analfabetismo, el desempleo; eso ha aumentado. La gente se cuestiona ¿qué se hacen los millones de dólares?, ¿en qué los invierten si nuestras comunidades están completamente olvidadas?», arremetió Flores.

La Asamblea Legislativa de mayoría oficialista asignó al Ministerio de Hacienda, en los últimos dos meses, $549 millones para “obligaciones generales del Estado”, es decir, gasto corriente.

Además, en la plenaria de esta semana, el oficialismo aprobó deuda por $514 millones; los cuales se desglosan así: $170 para la construcción del mercado municipal de Santa Tecla y del Puerto de La Libertad y $344 para la emisión de títulos valores de crédito.

