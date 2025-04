Manuel Benítez ícono de la Tauromaquia internacional recibe premio a su trayectoria

Saúl Martínez

Corresponsal

Diario CoLatino

El amor y la trayectoria por la Tauromaquia, ha llevado a un grupo de españoles y de otras nacionalidades a recibir un reconocimiento en los “II Premios Andalucía de Tauromaquia”, otorgados por la Junta de Andalucía.

Sevilla, España, calificada por ser la cuna de numerosos toreros; hoy coloca el nombre de sus máximos representantes en en este arte, en unos de sus premios; el cual es otorgado a otro destacado torero español, originario de la provincia de Córdoba.

Manuel Benítez, conocido en el mundo de la Tauromaquia internacional, como; “El Cordobés”, recibió de las manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el premio “Costillares”, evento que se llevó a cabo en el Palacio de San Telmo, de la misma ciudad.

Con una sonrisa, y el premio alzado, Benítez, un icono y un mito español, es un torero revolucionario, ha sido recibido en la Casa Blanca, cuenta con calles con su nombre en las Vegas, Estados Unidos, además de poseer múltiples medallas de oro, entre ellas; al mérito turístico, al mérito de las Bellas Artes, a la Proyección de Andalucía, entre otros galardones, por tal razón, este 26 de marzo el jurado de Andalucía de Tauromaquia 2024 le concedió el premio antes mencionado, por su carrera taurina.

“He sido un chavalillo, que no he podido ir a la escuela”, mencionó “El Cordobés”, quien en declaraciones previas al evento externó a la prensa “ nunca es tarde para hacer lo que tú quieras”.

Para él, la Tauromaquia es el “pan”, para quienes se dedican a este arte. Donde se involucran muchos sectores, desde el ganadero, hasta el público que apuesta en las plazas. Agregó que todo esto forma parte de una “fiesta que no la puede tocar nadie”.

Por su experiencia y a sus 28 años de edad, Fernando Roca Rey, torero de origen peruano, ha recibido el premio “Hemingway” a la divulgación artística. Él destacó que es un honor compartir el escenario con todos los presentes, donde ahora, él recibe este premio con gratitud y responsabilidad, la responsabilidad de representar a una tradición que pertenece a millones de personas que sienten la Tauromaquia como parte de su identidad, su cultura y libertad.

Aprovechó a citar a México, donde se quiere despojar a las corridas, a través de leyes que prohíben su auténtisidad.

Remarcó que Andalucía es una tierra de arte y pasión, donde ha echo grande el toreo y por consiguiente lo ha inspirado.

Otras modalidad de premios fueron; Premio “Veragua”, a la ganadería de reses bravas, y Premio “Puerta Grande” a la promoción de la fiesta.

Juan Moreno, mencionó que con estos premios, la Junta de Andalucía crea una tradición, como lo es el propio toreo y su mundo al rededor del toro, que habla de arte y cultura, además de un sector económico.

“Este es un día para la Tauromaquia Andaluza y española que tiene galardonados a estos premiados que son convocados anualmente”, indicó el presidente de la Junta.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...