Madre pide libertad de su hijo capturado tras una llamada anónima

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Yo no quiero a mi hijo muerto, quiero que salga sano y fuerte, así como el día de la detención, cuando se lo llevaron él iba sano, estoy pidiéndole de favor al presidente Nayib Bukele que me ayude con la liberación de mi hijo”, expresó Sandra Marlene Cruz, madre de Roberto Carlos Ascencio Cruz, un joven detenido arbitrariamente en el Régimen de Excepción.

Cruz narró que su hijo fue detenido el 18 de mayo 2022, bajo el Régimen de Excepción, por un agente y tres soldados cubiertos del rostro, quienes no dieron mayores detalles, solo le mencionaron que la causa de la captura era una llamada anónima y por “bobo”, desde ese día no sabe nada del joven, si está enfermo, vivo o muerto.

Cruz es madre de tres hijo, el detenido, una joven que estudia enfermería y el mayor, quien económicamente aporta para el pago de abogados, y ha acudido a diferentes instituciones en busca de ayuda para la liberación del estudiante de último año de bachillerato, sin antecedentes, nunca ha estado detenido, ni tiene vínculos con pandillas. “Mi hijo es una persona que no andaba en malos pasos, la gente del cantón donde vivimos se sorprende porque está detenido, a él se le estancó su estudio, por favor señor presidente ayúdeme en la liberación de mi hijo”, recalcó.

Esta es una de las miles de denuncias que familiares de víctimas capturadas, arbitrariamente bajo el Régimen de Excepción han hecho públicas, organizaciones sociales señalan que cerca de 20 mil personas han sido detenidas injustamente, sin tener vínculos con las pandillas.

El Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (MOVIR) denunció la muerte de José Manuel López, de 72 años, quien fue capturado en su milpa el 19 de septiembre de 2022, en Armenia, Sonsonate; padecía insuficiencia renal crónica, estaba recluido en el penal de Quezaltepeque.

MOVIR indicó que López murió en el Hospital Rosales el 6 de mayo de 2022, sin embargo, en junio llamaron del penal a los familiares para que le llevaran paquete, el 20 de septiembre, 4 meses después, la policía llegó a la casa para informar a su familia del fallecimiento.

Según el dictamen médico, la causa de la muerte fue por insuficiencia renal crónica, más cardiopatía isquémica.

Para esta organización, el 2023 ha sido un año de sufrimiento y dolor para las miles de víctimas y sus familiares, a causa de las capturas arbitrarias, cárcel, tortura, muerte, represión y negación del debido proceso judicial en los tribunales. Igualmente, para quienes sufren la persecución, los desalojos, expropiaciones de tierras, y toda forma de violación a sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.