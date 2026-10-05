Lula y Flávio Bolsonaro van a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil

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BRASILIA/Xinhua

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), disputarán la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, tras ser los dos candidatos más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

En la primera vuelta de los comicios presidenciales brasileños, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,2 por ciento de los votos válidos, mientras que Lula, en busca de la reelección, alcanzó el 44,9 por ciento. Ambos quedaron muy por delante de los demás candidatos, ninguno de los cuales superó el 3 por ciento de los sufragios.

Los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta concentraron más del 92 por ciento de los votos válidos, lo que refleja la fuerte polarización política del país. El resultado mostró además una marcada división territorial del voto, con Lula manteniendo una fuerte presencia en el noreste y Flávio Bolsonaro obteniendo ventajas importantes en varios de los principales colegios electorales del país.

Tras conocerse el resultado de las urnas, Flávio Bolsonaro afirmó ante sus simpatizantes en Brasilia que «Brasil quiere cambio» y aseguró su compromiso con la democracia.

«Estoy muy feliz con el resultado, son casi 56 millones de brasileños que me dieron este voto de confianza para el cambio. La palabra es cambio», declaró.

«Solo necesito un mandato para poner al brasileño y a la brasileña en el centro de mi gobierno, para atacar y resolver los problemas reales de Brasil. Quiero la oportunidad de cuidar de Brasil y del pueblo», agregó.

Por su parte, durante un discurso en Sao Paulo, Lula llamó a buscar en el balotaje el voto de los electores que se abstuvieron en la primera vuelta, diciendo que su participación será decisiva para definir el futuro del país.

«Tenemos que ir a buscar esos 29 millones de brasileños que no votaron, para que sepan que el voto es necesario para definir el futuro de este país», subrayó.

«Tenemos un segundo turno y es la hora de la prueba, es la hora de mostrar la verdadera fotografía de Brasil, y a partir de mañana empieza una nueva campaña entre dos proyectos», afirmó.

Un total de 158,7 millones de electores estaban habilitados para votar en todo el país, un aumento de 2,3 millones respecto a 2022. La participación se situó en torno al 78,9 por ciento, según datos parciales del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Además de presidente y vicepresidente de la República, en esta jornada de domingo, los electores también votaron para elegir a los gobernadores y vicegobernadores de sus respectivos estados, así como a senadores y diputados federales, estaduales y distritales.

La elección de gobernadores terminó en primera vuelta en 20 de las 27 unidades federativas. En los otros seis estados y el Distrito Federal, habrá segunda vuelta.

En las elecciones legislativas, el PL obtuvo un número elevado de las 54 bancas en disputa en el Senado y se convirtió en la principal fuerza individual de la futura Cámara Alta, con 28 senadores sobre un total de 81, mientras que el PT quedará con nueve.

En la Cámara de Diputados, el PL también será la mayor bancada de la legislatura elegida en 2026, con 121 diputados sobre un total de 513, y el PT tendrá 70 escaños.

Al hacer un balance de la primera vuelta, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, recalcó al cierre de la jornada que la transparencia y la fiabilidad de las elecciones brasileñas fueron constatadas por observadores internacionales.

Resaltó que los brasileños pudieron acudir a las urnas con «seguridad, tranquilidad y libertad», e indicó que los observadores internacionales reconocieron la transparencia y la fiabilidad de las elecciones brasileñas.

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