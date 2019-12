“Los Representantes” es el nuevo nombre de Trópico Orquesta

Iris Galvez

@SAmigoosCoLatino

Los Representantes es el nombre que adoptó Trópico Orquesta posterior a la firma de su primer contrato en la Ciudad de México. La agrupación salvadoreña hasta el mes de septiembre del 2019 ha decidido dejar como sede el país de norte, con la finalidad de mostrar la riqueza cultural de Latinoamérica, pero sobre todo para unir tradiciones y costumbres a través de la música.

El proyecto nació en el 2014 en la ciudad de Santa Ana, El Salvador bajo la dirección de Iván Alarcón. Para inicios del año 2015 inició la grabación de su primera producción musical denominada “El Salvador baila con trópico” la cual se presentó ante el público y plataformas digitales el 28 de junio de 2018 en la ciudad de San Salvador. Adicional a esa primera producción se está grabando el disco Tributo “un homenaje a los compositores del trópico”. Del cual ya se han grabado temas como “Bonita Mentirosa” de compositor Peruano, “Lluvia” de compositor salvadoreño y “El color de tus ojos” de compositor mexicano. “actualmente nos encontramos en la grabación del cuarto sencillo y en la sustitución de voces de los tres temas ya grabados, pues se regrabaran con la nueva delantera” mencionó Iván Alarcón, quien a su vez continua como líder de la agrupación en México.

¿Por qué Los Representantes Orquesta?

El nombre es una decisión tomada con personas que están dentro de la industria de la música en México, pues la idea desde un inicio fue tener un concepto dentro de la agrupación. Queríamos una agrupación de cumbia que no solo venda un concepto musical sino también un concepto cultual, es así como se decide invitar a dos cantantes colombianos, uno de ellos con larga trayectoria en grupos internacionales, de igual manera nos acompañará un cantante mexicano que ha tenido mucha experiencia en grupos mexicanos de cumbia, por esta razón se puede decir que la agrupación es México-colombo-salvadoreña, pues tiene la representación de esos tres países del trópico, por ello mantiene su viñeta de ¡Baila, con trópico baila!. Sabroso!

Con el nuevo equipo de trabajo se espera concretar dos proyectos, el primero es consolidar la segunda producción musical con 8 temas covers y el segundo es intervenir en el teatro, por medio de una obra musical, la cual es idea y guion de Ivan Alarcón, la primera obra musical se llamará “El hombre detrás del balón” un homenaje a Jorge El Mágico González. Dicho material ya se está comercializando en Estados Unidos. “Las obras son la muestra de nuestro apoyo a la cultura, de hecho la obra del mágico González, es la primera de cuatro obras biográficas que se espera montar entre los años 2020 y 2021” Menciona Alarcón.

México un punto de inflexión

Para nuestros seguidores en El Salvador existen más dudas que respuestas, sobre la decisión de abandonar El Salvador. Sin embargo, no se debe a problemas con el gremio o falta de oportunidades, como se ha mencionado. Es una decisión que nació con el proyecto en el año 2014. “El proyecto desde un inició se consideró para el mercado nostálgico salvadoreños en Estados Unidos y para el mercado internacional” explicó Alarcón. La orquesta si bien ha grabado en Colombia y Miami, no era un proyecto internacional, “solo por el hecho de grabar con grandes productores o grabar fuera de El Salvador no eres internacional”, se necesita de trabajo y criterio para entender las dinámicas del mercado internacional y sobre todo de una industria con tanta especulación (hablando en términos económicos) como la musical. Aclaró Alarcón.

México iba llegar tarde o temprano, porque así fue planificado el proyecto, el cambio de rumbo a ese mercado obedece en primer lugar a la fuerte industria del entretenimiento fuera de casa, que considera los teatros y conciertos. “Según la IFPI que es la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, por sus siglas en inglés, existe una caída a nivel mundial de la industria musical, estamos hablando de una caída de más del 22% al cierre del 2018” por lo tanto con esos datos teníamos que buscar alternativas y una de ellas es el teatro, que se comercializa mejor en México y Estados Unidos. Esa es la principal razón de nuestra retirada de El Salvador, aclaró Alarcón.

“No dejamos El Salvador, nuestra bandera y nuestra cultura siempre estará presente en la nueva agrupación Los Representantes” menciona Iván Alarcón, quien además considera que el proyecto puede trabajar con la dualidad de producción musical y teatral.