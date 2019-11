Los líderes de las protestas en Colombia llaman a nuevo paro tras la reunión con Iván Duque

RT

El Comité de Paro Nacional de Colombia anunció nuevas movilizaciones, incluyendo paro este miércoles, tras la reunión que sostuvieron el martes con el presidente Iván Duque.

Luego de más de tres horas de reunión, los líderes de las protestas manifestaron su intención de mantener un diálogo directo con el presidente Duque y se negaron a aceptar un diálogo ampliado propuesto por la Presidencia, que ha sido denominado ‘Gran Conversación Nacional’, en el que se incluirán otros sectores que no forman parte del comité, como empresarios y representantes de organismos de control del Estado —Procuraduría y Fiscalía—.

«Nuestra dinámica no está dentro del diálogo nacional (‘Gran conversación Nacional’). Son escenarios distintos el diálogo y el comité. No nos consideramos dentro del diálogo nacional, porque el diálogo no convocó el paro», dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.

Detalló que en este primer encuentro con Duque le entregaron 13 propuestas, entre ellas la depuración de la Policía, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el acatamiento de los acuerdos de paz, que no se lleven a cabo reformas laborales y pensionales, entre otras.

«Hemos dejado claro ante el presidente que esos puntos aspiramos discutirlos directamente entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional a través de los mecanismos que se deben definir», señaló Orjuela.

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y coordinador de la ‘Gran Conversación Nacional’, señaló que «la conversación continúa».

«El Gobierno responderá hoy esos 13 puntos del Comité, mañana será la conversación de educación y el jueves la de lucha contra la corrupción», explicó.

Las demandas

Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 21 de noviembre. En su página web, el Comité de Paro Nacional informó que entre las motivaciones de las protestas está «la política económica de los últimos gobiernos, más recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los reiterados incumplimientos del gobierno» a las demandas sociales.

En concreto, algunos de los reclamos son:

– Contra una reforma que pretende cambiar el sistema público de administración de pensiones por un régimen de ahorro individual.

– Falta de implementación de los acuerdos de paz, que pusieron fin al conflicto armado con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

– Contra un plan que adelanta el Gobierno «para abrir el camino de laprivatización de 19 entidades financieras estatales, además del resto del 20 % de las acciones de la empresa petrolera estatal (Ecopetrol) y la cuota estatal de ISA (empresa de energía) y Cenit (transporte de hidrocarburos)».

– Contra una reforma laboral presentada por el partido de gobierno que propone profundizar la flexibilización laboral y deteriorar las condiciones de trabajo.

– La desprotección gubernamental frente a las crecientes amenazas de sectores paramilitares y los sistemáticos asesinatos a líderes sociales en la Colombia rural; además del reciente asesinato de 18 menores de edad en un bombardeo del Ejército Nacional.

– Incumplimiento a organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles de acuerdos que se han alcanzado con el Gobierno en previas jornadas de protesta.

– Contra las medidas que adelanta el Gobierno para viabilizar el método de fracturación hidráulica para la extracción de petróleo.

Derecho a la protesta social

El descontento se ha profundizado tras la represión que han tenido los manifestantes por parte de las fuerzas policiales. Por ello otra de las motivaciones es «por el derecho a la protesta social».

Uno de los motivos que se ha sumado a las manifestaciones es la muerte del joven Dilan Cruz, de 18 años, quien recibió el impacto de una granada de gas lacrimógena en la cabeza, lanzada por un antidisturbio, cuando participaba en una protesta en Bogotá.

Cruz murió este lunes, tras estar dos días internado en el Hospital San Ignacio de la capital colombiana. Las manifestaciones de este martes estarán dedicadas a su memoria.