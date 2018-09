“Los doce nacimientos de Miguel Mármol” Ilustrados por Dani Fano

El ilustrador Dani Fano dedicó ocho años para dar forma a “Los doce nacimientos de Miguel Mármol”, publicado por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), con el que se aproxima a la figura de este activista obrero, cuya vida es el hilo conductor a través de la historia de El Salvador en el siglo XX.

El artista vasco Dani Fano recrea la vida de Miguel Mármol, nacido en El Salvador en 1905. Hijo menor de una familia pobre de Ilopango, endureció́ el estómago a base de comer sopa de tortillas de maíz siendo apenas un niño de pecho. De joven aprendió́ el oficio de zapatero a la vez que comenzaba a organizar sindicatos y federaciones obreras. En 1930 funda, junto con otros compañeros, el Partido Comunista Salvadoreño, y ese mismo año viaja a la URSS a conocer de cerca la revolución soviética.

Tras su regreso participa en el alzamiento indígena y campesino de 1932 contra el Gobierno del general Martínez, junto con Farabundo Martí́, Feliciano Ama, Chico Sánchez y tantos otros. Como ellos, fue fusilado, pero aun así́ consigue salvar la vida. Perseguido, detenido, torturado y amenazado durante el resto de su vida, no deja de plantar cara a la injusticia. Once veces fue a visitarle la muerte y once veces se escapó. Han sido ocho años de esforzado trabajo por parte de Dani Fano, que se ha basado tanto en los escritos de Eduardo Galeano y Roque Dalton.

Según apunta Carlos Henriquez Consalvi, Santiago, director del Museo de la Palabra y la Imagen, “el trazo preciso de Dani Fano retrata las fibras humanas de nuestra gente; da vida a lagos y volcanes, anécdotas, magia, leyendas y ancestrales caracolas que llaman a la lucha estoica de indígenas y campesinos. Una biografía novelesca para un pedazo de historia mimada trazo a trazo y frase a frase con la pasión del artista que entrega su alma”.

Dani Fano (Donostia, 1968). Ilustrador y autor de cómics guipuzcoano, empezó dibujando material didáctico en la década de los 90. Desde entonces es habitual ver sus dibujos en pósters, carteles y distintas campañas por toda la geografía vasca. Sus primeras viñetas fueron como humorista gráfico. Ha publicado en diversas revistas. También ha ilustrado libros y materiales multimedia. Desde 2005 dirige y participa como autor en la revista de cómics Xabiroi, para la que ha realizado numerosos guiónes y dibujos.