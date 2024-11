«Recorrido de la manifestación estudiantil antimperialista de 1931». Por Caralvá.

Caralvá

Intimissimun

La historia nos ilustra de eventos sociales significativos de nuestra sociedad, en esa época recién sucedía el Golpe de Estado del General Martínez del 2-3 de diciembre de 1931, ese acto es la fundación de los siguientes 9 cuartelazos militares hasta 1979 y sus respectivas rupturas constitucionales, pero el caso que describimos a continuación es significativo puesto que el día 24 de diciembre de ese año, Estados Unidos no reconoce al gobierno de facto por los convenios internacionales específicamente los Acuerdos de Washington de 1923.

Existe apoyo y adhesión de la clase dominante e intelectuales al martinato, lo hemos reseñado en artículos anteriores, pero cabe destacar una marcha de esa época contra el pronunciamiento de Estados Unidos convocada por estudiantes aglutinados en el Comité Estudiantil Universitario Pro-Legislatura de 1932.

Es de hacer notar que AGEUS presentó una planilla para diputados a la Asamblea Legislativa, el anuncio fue el 30 de diciembre de 1931 publicada en Diario Latino: “Los universitarios presentan a la consideración pública sus planillas de diputados” en departamentos: Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Ahuachapán, Cabañas, Usulután.

La Manifestación Popular

31 de diciembre de 1931 “Circular a Diario Latino”

Como se había anunciado, mañana jueves 31 a las 4y 30 de la tarde, se llevará a cabo la gran manifestación popular de PROTESTA. – El objeto de ella será la de protestar enérgicamente por la intervención diplomática de los Estados Unidos, por medio del policía internacional Jefferson Caffery.

A nosotros no nos importa el que yanquilandia le haya negado el reconocimiento a nuestro Gobierno, toda vez que éste en nada tiene que influir para legitimar o ilegitimar nuestra actual orden de cosas. – Nuestra inconformidad no se debe a eso, sino a la presencia de ese Míster que es totalmente non grato al pueblo salvadoreño.

El itinerario que se seguirá es el siguiente: reunión en el Parque Dueñas. Se tomará la Cuarta Calle Oriente, entre la Iglesia El Rosario y el solar Casa Blanca, rumbo Oriente hacia el Zanjón Zurita. De aquí seguirá sobre la Catorce Avenida Sur (la diagonal) hasta la entrada a la Avenida Independencia. Se recorrerá toda la Avenida hasta el final. De allí se tomará la Veinticuatro Avenida Norte, hasta llegar a La Tiendona. Se seguirá la calle de Concepción (hacia el centro), y se tomará la séptima Calle Oriente (que es la calle que pasa por el parque Centenario y Plazuela de Carretas), hasta llegar al portón Principal del Campo de Marte, seguidamente se tomará la séptima Avenida Norte, rumbo Sur, hasta la Calle Arce, Continúa sobre esta calle hasta la Tesorería General y de allí al Portón Oriental del Palacio Nacional, lugar donde se disolverá la manifestación.

Con respecto a los oradores que harán uso de la palabra a través de la manifestación hemos estimado oportuno excitarlos a que se sirvan pasar al Comité Pro-Legislatura, para autorizarlos debidamente a fin de evitar la intromisión de elementos reaccionarios.

Por el Comité Estudiantil Universitario Pro-Legislatura 1932. Salvador Padilla R. ”

Epílogo

La evolución autoritaria del gobierno golpista del General Martínez apunta a reprimir toda expresión de resistencia o libertad de expresión, así podemos mencionar:

I – Instauración de una Dirección General de Policía con Juez Especial y Procurador, que interpreta toda manifestación ciudadana

II – Censura de prensa a todo medio de prensa que divulgue opiniones o conceptos antigubernamentales

III – Captura de periodistas u opositores

IV – Creación de cuerpos armados privados

V – Estado de Sitio

VI – Represión…

Nota de prensa de ese clima de confrontación:

Diario Patria 5 de enero 1932 Multa al estudiante Padilla Rojas

“Esta mañana el Juez Especial de Policía, Procurador don Leandro Mayorga, dirigió, una nota al estudiante de Ingeniería don Salvador Padilla Rojas, haciéndole saber que se le multaba con la cantidad de 50 colones por haber desobedecido las órdenes de la Dirección General de Policía, haciendo desfilar una manifestación anti-imperialista la tarde del 31 de diciembre anterior.

El Señor Padilla Roja, en vista de la pena que se le ha impuesto, presentó esa misma mañana apelación a la Gobernación del Departamento y recurso de amparo constitucional a la Corte Suprema de Justicia, pues él considera que los estudiantes han obrado dentro de las normas de la más estricta legalidad apoyados en los preceptos de la Carta Fundamental”. amazon.com/author/csarcaralv

—

Cordialmente

amazon.com/author/csarcaralv

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...