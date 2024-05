“Cambio cultural democrático 1 de junio 2024 en El Salvador”. Por Caralvá

Caralvá

Intimissimun

Introducción

Nuestra nación históricamente conserva un acompañamiento democrático de Estados Unidos junto a otras naciones en sus procesos políticos culminantes, entre ellos 1931, 1944, 1989, 1992 y ahora 2024 con la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele. No es la primera ocasión que esta auto investidura sucede, así fue con el General Martínez que se aferró al poder durante 14 años.

Las siguientes menciones pueden parecer forzadas, pero están acompañadas de un alto contenido memorial de las generaciones anteriores, la cultura democrática a fin de cuentas es “el bien social” ese sentido ético de respeto a las leyes y Constitución.

Estados Unidos en El Salvador 1931

Un poco de historia de esta centenaria relación con la poderosa nación norteamericana, en el año 1931 acontece el golpe de Estado del General Martínez, el presidente Araujo no acepta la renuncia solicitada por el Directorio Militar golpista. El 3 de diciembre de 1931 Diario Latino anota: “En otro lugar de esta información damos cuenta de cómo se siguió el proceso de rendimiento de los diferentes cuerpos militares de esta población, noticias que consecutivamente iban llegando al Cuartel de Santa Tecla, donde el presidente (Araujo) y sus ministros seguían el giro de tan inesperados sucesos. Pero ya esta mañana no contaron con el Telégrafo que también se rindió al Directorio Militar. La Guarnición de Santa Tecla no se ha rendido y en esa plaza sigue el Ingeniero Araujo empeñado en conservar su jerarquía. Cuando el Ministro de los Estados Unidos y otros miembros del Cuerpo Diplomático intervinieron para conseguir un armisticio, se discutió ampliamente el asunto y el Directorio Militar puso sus condiciones, una de las cuales y la principal de ellas era que el presidente depuesto ponga su renuncia inmediata para ser puesta en conocimiento de la Asamblea Nacional, que será convocada mañana y así el alto cuerpo disponga lo conveniente. A las condiciones que el Ministro americano puso al presidente éste contestó que no aceptaba tales condiciones, que no renunciaría y que se siente fuerte aún en esta situación”.

En la breve nota observamos la activa mediación de los Estados Unidos, además otros miembros del Cuerpo Diplomático entraron en conversación con los golpistas en el cuartel El Zapote.

Días posteriores 07 de diciembre de 1931. Diario Latino, el presidente Araujo se refugia en Guatemala y solicita apoyo de Estados Unidos el cual se pronuncia el 24 de diciembre de 1931 no reconociendo el golpe de Estado. Posteriormente 1932 Estados Unidos reconoció al martinato.

Estados Unidos y otras naciones 1944

En el libro Memorias de mi lucha revolucionaria: Historias del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) / Hugo Navarrete – San Salvador: Editorial Nuevo Enfoque, 2018 – 362 p. “Huelga de Brazos Caídos, mayo de 1944. Hasta los ferrocarriles dejaron de correr. Esta presión colectiva contribuyó a la renuncia del presidente Maximiliano Hernández Martínez. Durante esta huelga ocurrieron hechos atroces, como el asesinato de Adelina Suncín dentro de su farmacia, fue acusada de ser “romerista” o discípula de Arturo Romero. En esta vorágine represiva también fue acribillada Altagracia Kalil, estudiante del Colegio Guadalupano y José Wrigth, alumno estadounidense del colegio jesuita Externado de San José. A raíz de estas ejecuciones, perpetradas por la Policía Nacional, las embajadas de Estados Unidos, Guatemala y Venezuela se unieron a la petición popular: la dimisión del presidente Maximiliano Hernández Martínez. Algo que finalmente sucedió 37 días después del fallido Golpe de Estado, el 9 de mayo de 1944.

Estados Unidos 1989

La ofensiva del FMLN llegó a su punto culminante la noche del 15 de noviembre, que según algunos militares marca una derrota (moral) del Ejército de El Salvador por su responsabilidad en muerte de los sacerdotes jesuitas, este evento inicia un profundo proceso de investigación impulsada por Estados Unidos, España e Inglaterra; Estados Unidos formó la comisión bi-partidista liderada por Joe Moakley, meses después los responsables pasan a los tribunales comunes de justicia.

Esfuerzos diplomáticos por la Paz 1992

En el proceso final de la paz las naciones de Colombia, España, México y Venezuela junto al esfuerzo de la Naciones Unidas logró un acuerdo que acompaña simbólicamente a la nación, pero parece que todo ese camino terminará el 01 de junio de 2024.

¿Qué naciones reconocerán este proceso?

Es un profundo cambio cultural democrático para nuestra nación este 1 de junio de 2024, no sucederá por un golpe de Estado como 1931, una huelga general 1944, una guerra civil 1989 o un proceso de paz, sucederá por una reelección inconstitucional que nos afectará muchos años. amazon.com/author/csarcaralv