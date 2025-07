LOS AHORRANTES DE BANCOS PRIVADOS, NO SABEN QUE SU DINERO ESTÁ EN MANOS DE LA DICTADURA

Compartir

Por David Alfaro

¿Tenés una cuenta de ahorro en algún banco privado de El Salvador? Entonces es muy probable que una parte de tu dinero ya esté en manos de la dictadura de #Bukele, sin que te lo hayan dicho.

Según el reportaje de hoy de El Economista, entre 2020 y 2024 la deuda pública salvadoreña en manos de los bancos privados se triplicó. Esto significa que los bancos han estado comprando masivamente bonos emitidos por el gobierno, y lo hacen con el dinero de sus clientes: es decir, con tus ahorros!

Mientras la dictadura perdió acceso a los mercados internacionales (por falta de transparencia, por el Bitcoin, por su perfil autoritario) decidió sacarle jugo a los bancos nacionales, ofreciendo tasas atractivas y absorbiendo capital que antes iba al sector productivo.

En otras palabras: Bukele está financiando su permanencia, su propaganda, su aparato represivo y su gasto opaco con plata que no es suya, sino tuya.

El sistema bancario no te lo advierte. No te pide permiso. Usa tus depósitos para prestarle a la dictadura, confiando en que va a pagar. ¿Y si no paga? ¿Y si hay un impago, una crisis fiscal, una devaluación? Entonces el golpe no lo recibe solo el gobierno: lo recibís vos.

Esto no es teoría. Es una bomba de tiempo!

El modelo es claro: la dictadura está usando al sistema bancario como salvavidas financiero, y a los ahorrantes como escudo humano. Porque si la dictadura cae en impago, arrastra al banco; y si el banco cae, te arrastra a vos.

Abrí los ojos: tu dinero está sosteniendo un régimen que no rinde cuentas, que no respeta derechos, y que ya no consigue crédito afuera.

Ahora te está usando a vos como prestamista forzoso.

Datos de El Economista:

https://www.eleconomista.net/economia/Deuda-publica-en-manos-de-los-bancos-salvadorenos-se-triplico-de-2020-a-2024-20250728-0005.html

