López Obrador se define de izquierda y estar a favor de los pobres

Ciudad de México/Prensa Latina

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se declaró este jueves de izquierda en un largo diálogo con un periodista argentino, en la conferencia de prensa matutina en el palacio Nacional.

¿Por qué somos de izquierda?, se preguntó. Porque estamos a favor de los desposeídos, estamos a favor de los pobres. Ser de izquierda es estar a favor de la justicia, ser honesto y ser demócrata”, dijo.

Aseguró que su Gobierno ayuda a los más necesitados y “no hay pierde porque la gente siempre reconoce, siempre apoya y es lo que permite seguir avanzando y transformar”, agregó.

En un proceso de transformación como el que vive México, razonó, hay que apoyarse en el pueblo. Está demostrado que la gente humilde, la gente pobre, es verdaderamente leal, expresó.

Opinó que la derecha es racista, clasista, capaz de hacer cualquier cosa, y puso como ejemplo el cruento golpe de Estado en Bolivia contra el presidente constitucional Evo Morales.

También mencionó la crisis financiera de Argentina creada por el Fondo Monetario Internacional para tratar de reelegir a Mauricio Macri, pero no lo lograron y le echan ahora la culpa al actual Gobierno.

El mandatario puso otro ejemplo de lo que es capaz de hacer la derecha, y dijo que el denominado Frente Amplio por México, que agrupa a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, acaba de nombrar a un procesado por la justicia, el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, como su director de Seguridad.

Insistió en que está a favor de los cambios, de las transformaciones y sostengo que la derecha es contraria a la justicia social.

El Gobierno de los ricos se dedica a saquear porque no es cierto que el que ya no tiene ya no necesita, dinero llama dinero, afirmó.

López Obrador reiteró que no se perpetuará en el poder y que dentro de unos días pasará el batón de mando, y la coordinación de la Cuarta Transformación, cuando se defina quién será el candidato único de la coalición Juntos Hacemos Historia que encabeza Morena, el partido creado por él.

Repitió que se alejará de la política y se dedicará a terminar el libro que está escribiendo.