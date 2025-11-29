Llaman en El Salvador a rechazar desestabilización en Honduras

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

Organizaciones salvadoreñas congregadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) llamaron hoy a la comunidad internacional a rechazar todo intento de desestabilización del proceso electoral en Honduras.

Un comunicado del BRP denunció los planes de la derecha y “su padrino mayor” Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de interferir en los asuntos internos de la nación vecina, lo cual otras fuentes aseguran que puede terminar en acciones violentas contra el actual gobierno.

Llamamos a la comunidad internacional a respaldar la posible victoria del partido Libertad y Refundación (LIBRE), que gobierna desde enero de 2022, cuando asumió la presidencia Xiomara Castro.

“Esta vez la candidata de LIBRE es Rixi Moncada, abogada de prestigio y con amplia experiencia en la administración pública”, señaló, para quien sondeos de opinión en la nación vecina aseguran un amplio respaldo y la victoria en las urnas.

Sin embargo, precisa el comunicado, “la derecha opositora y el Gobierno de E.U. amenazan con desconocer los resultados y con crear un caos político”.

Destaca el grupo salvadoreño que durante el gobierno de LIBRE “se impulsaron programas en beneficio de la población de menos ingresos, se modernizó la infraestructura, se estabilizó la economía y se redujo la pobreza en 10 puntos porcentuales, entre muchos otros logros”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...