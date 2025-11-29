Guerra psicológica y máxima presión de EEUU contra Venezuela

Compartir

Washington/Prensa Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió hoy una amplia directiva respecto al cierre del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela en su creciente campaña psicológica y de máxima presión contra la nación sudamericana.

En Truth Social, su plataforma en Internet, Trump escribió: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”.

Más adelante subrayó en sus tradicionales letras mayúsculas y minúsculas, “¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”.

La advertencia-amenaza se produce después de que Trump sugiriera la víspera que estaría considerando nuevas medidas contra las presuntas redes de narcotráfico que operan en Venezuela, y afirmara que los ataques terrestres comenzarán “muy pronto”, pese a que hace poco sugirió que se podrían abrir canales diplomáticos para bajar las tensiones.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a detenerlos también por tierra”, señaló el mandatario republicano ayer al apuntar que “por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

Sanho Tree, investigador del Instituto de Estudios Políticos (IPS, sigla en inglés), con sede en esta capital, expresó a Prensa Latina en una reciente entrevista que Washington culpa a Caracas del tráfico de narcóticos hacia el norteño país.

Sin embargo -enfatizó- la mayor parte de la cocaína que pasa por Venezuela tiene como destino Europa y África, y alrededor de las tres cuartas partes de la cocaína con destino a Estados Unidos proviene de la costa del Pacífico, no del Caribe.

Según el diario The New York Times, Trump y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una conversación telefónica para explorar un posible encuentro, pero al final todo quedó sin acuerdos concretos.

Entretanto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado la persistente interferencia electromagnética que Estados Unidos genera en el Caribe y sobre el territorio venezolano, una acción que coincide justo con esta declaración unilateral de Trump de «cerrar en su totalidad» el espacio aéreo de esa nación de América del Sur.

EN CONTEXTO

Hace poco más de una semana, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a las aerolíneas comerciales a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Desde entonces, varias aerolíneas internacionales como Avianca, TAP, Gol e Iberia, cancelaron vuelos hacia Venezuela, pero el Gobierno de Caracas dio un plazo de 48 horas para que esas compañías retomaran sus operaciones y al no cumplir en el plazo se les revocó la concesión de vuelos a seis empresas aéreas. La medida afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

De acuerdo con el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, el gobierno de su país se reserva el derecho de admisión y “decide quién vuela y quién no” sobre su espacio aéreo.

“El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, expresó Cabello.

En áreas del Caribe, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reunieron en los últimos meses más de una docena de buques de guerra, el portaaviones más grande del mundo y unos 15 mil soldados como parte de lo que el Pentágono llamó “Operación Lanza del Sur”.

Para los observadores, este es el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, y constituye una amenaza directa contra Venezuela, el actual blanco de la agresiva política exterior del excandidato al Premio Nobel de la Paz en 2025.

En cuanto a los rumores de que ya llegaron los militares estadounidenses, de que van a atacar a Venezuela, de la supuesta salida del presidente Nicolás Maduro y de la huida de autoridades constituyen falsas alarmas que circulan en redes y medios para crear zozobra, alertan publicaciones desde ese país.

Mientras estas versiones alarmistas se viralizan, la realidad en Venezuela muestra paz y normalidad: “En las calles se respira seguridad, alegría y un profundo carácter patriota”, subrayó la periodista y presentadora venezolana Clara Vega.

