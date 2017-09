César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento 3000

Eduardo Neale-Silva en su libro: César Vallejo cuentista – Barcelona: Salvat, 1987. 350 p. en la segunda parte de ese importante documento denominado Piezas experimentales incluye tres que tienen diferentes aristas: Individuo y sociedad, lánguidamente su licor, Vocación de la muerte… en esta última leemos: «En un brevísimo pasaje se nos dice que el sabio rabino a quien interroga Cristo sobre lo que lee, abre un «infolio escrito en caracteres desconocidos» y dice: «leo a Lenin» (63,11) Más adelante, al acercarse Jesús a uno de sus primos para obtener algo que comer, éste le contesta: «Me llaman por teléfono. Volveré» (64,13)… pág 227

La temporalidad histórica de esta obra se sitúa en 1928 donde Vallejo connota la unidad de Lenin-Cristo, sociedad que aún en nuestro tiempo es motivo de escándalo, a pesar que el comunismo ya no exista como realidad concreta en la humanidad, todavía es motivo de estupor en las mentalidades conservadoras, pero esta situación nos permite estudiar los motivos por los cuales algunos intelectuales concibieron ese binomio latinoamericano; un autor francés influyó en pensamiento de Vallejo, su nombre Ernest Renan autor de la Vida de Jesús (1863) el cual afirma: «Rechazamos lo sobrenatural por la misma razón que nos hace rechazar la existencia de los centauros y los hipogrifos: esta razón es que nunca se ha visto ninguno. No es porque me haya sido previamente demostrado que los Evangelios no merecen crédito por lo que rechazo los milagros que cuentan. Es porque cuentan milagros por lo que digo «Los evangelios son leyendas; pueden contener historias, pero ciertamente no todo en ellos es histórico». Pero Renan agrega: «Lo que distingue, en efecto, a Jesús de los agitadores de su época y de los de todos los siglos es su perfecto idealismo. En ciertos aspectos, Jesús es un anarquista, porque no tiene ninguna idea del gobierno civil. Este gobierno le parece pura y simplemente un abuso… Todo magistrado le parece un enemigo natural de los hombres de Dios; anuncia a sus discípulos altercados con la política, sin pensar un solo momento que haya en ello motivo para avergonzarse. Pero nunca se manifiesta en él el intento de sustituir a los poderosos y los ricos. Quiere aniquilar la riqueza y el poder, no apoderarse de ellos. Predice a sus discípulos persecuciones y suplicios, pero ni una sola vez deja entrevé la idea de una resistencia armada. Renan, Ernest (1968) EDAF pág. 36 Tr. Agustín García -Wikipedia – El Papa Pío IX Le llamó : «El blasfemo de Europa».

El concepto de Jesús histórico, Jesús humano también es asumido por Jorge Luis Borges, en su poema Cristo en la Cruz, del cual reproduciré algunos fragmentos:

«Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra, /los tres maderos son de igual altura, / Cristo no está en el medio. Es el tercero. / La negra barba pende sobre el pecho. / El rostro no es el rostro de las láminas. / Es áspero y judío. No lo veo / y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. / … Sabe que no es un dios y que es un hombre / que muere con el día. No le importa. / Le importa el duro hierro de los clavos/ … ¿De qué puede servirme que aquél hombre/ haya sufrido, si yo sufro ahora?…

En nuestra nación damos fe de ese Cristo humano y manifiesto en personas inolvidables.