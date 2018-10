Santiago Leiva

@DiarioCoLatino

Barbados y rasurados. La selecta cuscatleca no encuentra el punto “G”. Gana, pero no gusta y no golea como se espera ni a equipos de “kínder”. La noche del sábado, le salió barba para vencer a una selección de Barbados más inofensiva que el “Conejo de Pascua”.

La Azul ganó al final 3-0, pero debió esperar hasta el tiempo añadido para llegar al tercer gol y, si sonaron cohetes de vara en El Salvador, no fue para celebrar su triunfo, sino por la elevación de Monseñor Romero a la categoría de “Santo” católico, en Roma.

Los pupilos del azteca Carlos de los Cobos llegaron al césped del Cuscatlán con el mandato de la hinchada de gustar, ganar y golear, pero el partido se les añejó, en parte por culpa del arbitraje, y no pudieron coleccionar las tres “G”.

Gerson Mayén hizo el 3-0, al 90+2, y con ese gol se frenó la avalancha de críticas, pero no disipó las dudas sobre el verdadero potencial del representativo cuscatleco. El mes pasado, le ganó “in extremis” a Montserrat y en esta ocasión hubo que esperar en demasía para ganar con holgura.

De esto quizá se pueda culpar al juez de línea que anuló dos goles legítimos, pero la acusación mayor debe recaer en la falta de puntería.

En el segundo acto del juego, Nelson Bonilla, Gerson Mayén y Óscar Cerén se dieron el lujo de fallar goles cantados y privar a la Azul de ganar por lo menos con un 7-0.

Habla eso de la superioridad que El Salvador mostró ante Barbados, pero no da para el festejo pues las falencias defensivas y carencias ofensivas del cuadro caribeño dan poco para el análisis y casi nada para medir el potencial de la Azul.

Si acaso se puede analizar del once cuscatleco es el parado táctico en la cancha y su despliegue ofensivo. Atrás la defensa no fue exigida y el portero, Henry Hernández, estuvo más pendiente de la canonización de Romero que del balón en su área.

El sábado, De los Cobos paró su acostumbrado muñeco. Un 4-1-4-1 que le priva de usar dos delanteros, pero que le permite escudarse con Narciso Orellana en la zona ancha y llegar con cinco hombres en ataque.

El míster apostó por la izquierda, por la sociedad entre Juan Barahona/Jonathan Jiménez, Gilberto Baires y Dennis Pineda; y por derecha formó un circuito entre Bryan Tamacas, Mayén y Cerén, y fue este el tridente que le dio los mejores dividendos y sensaciones.

Por ahí llegó un autogol anulado, el gol de Bonilla al ‘22, la anotación de Baires, en el ‘42, y el tanto de Mayén al cierre del encuentro. Resultado del experimento fue un 3-0, el próximo mes visitará a Bermudas, pero el verdadero examen de la Azul se verá cuando mida fuerzas contra Jamaica, en marzo del próximo año.