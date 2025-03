Las economías de salarios de la UES

Por Fredis Pereira

Máster en Administración y Gerencia Pública

Las economías de salarios que existen en la Universidad de El Salvador evidencian la abundancia de recursos que provee el gobierno. Así la estrangulación presupuestaria, que alegan las autoridades del gobierno disfuncional universitario, resulta más bien de la administración irracional de los recursos públicos, y de esa tendencia siniestra de torcer las cosas desviándose de los principios éticos que establece la ley.

Las economías de salarios de la Universidad de El Salvador son el resultado de la existencia de plazas vacantes. Aunque las autoridades universitarias ocultan las plazas vacantes, éstas se cuentan en cientos. Las plazas vacantes son aquellas plazas previstas en la Ley de Salario aprobada por la Asamblea Legislativa, y que no han sido asignadas mediante el procedimiento legal establecido en pleno incumplimiento del artículo 32 del Reglamento del Escalafón. Así, por ejemplo, en el último trimestre de 2024, las autoridades universitarias decían que no existían plazas vacantes en toda la universidad, mientras tanto, la Junta Directiva de la Facultad de Multidisciplinaria Oriental, mediante un procedimiento irregular, tomaba el Acuerdo No. 50-2023-2025-IV-3(A), para asignar 27 plazas de PUIII que estaban vacantes.

Las economías de salarios son la principal fuente de recursos para financiar el sistema irregular de contracciones en la UES. Estas contrataciones, que incumplen los principios de la ética pública y las convenciones contra la corrupción, sostienen las operaciones del gobierno disfuncional universitario. Pues resulta que con las economías de salarios se pagan los contratos de tiempo adicional de los profesores afines a la autoridades universitarias, sin que se realice un proceso transparente y competitivo para otorgar dichos contratos, y sin un estudio técnico que justifique la contratación.

Las economías de salarios también financian el reparto de salarios superiores a los que establece el Reglamento del Escalafón. Así, el gobierno disfuncional universitario elude la aprobación de los salarios por parte de la Asamblea Legislativa, en contravención a lo regulado en el artículo 131 ordinal 9° y el inciso 4° del artículo 227 de la Constitución. Este mecanismo irregular de remuneración funciona contrario al principio de eficiencia, y ha permitido que se llegue a decir, “que a nadie le importa que se cumpla en escalafón de la UES porque la mayoría gana un salario superior al que establece el escalafón”.

Los contratos permanentes financiados con las economías de salarios son el mecanismo para eludir la aprobación de los salarios por parte de la Asamblea Legislativa. Estos contratos también se reparten sin seguir un proceso transparente y competitivo, y se pueden ocultar con facilidad aprovechándose de la reserva de información y la confidencialidad de los datos de los empleados públicos. Con estos contratos, los empleados que han gozado del favor de las autoridades universitarias han pasado del sistema de ley salario a contratos, sin que exista una justificación técnica, solo con el propósito de otorgarles un salario superior del establecido en la Ley de Salarios aprobada por la Asamblea Legislativa.

Las autoridades universitarias irrespetan la ley en la administración de las economías de salarios. En el artículo 3 del inciso 4° de las Disposiciones Generales de Presupuesto se establece que “toda transferencia, incluyendo la que utilice economías de salarios, deberá hacerse únicamente para atender gastos urgentes y sin dejar descubierto todo compromiso o gasto que deba atenderse ineludiblemente en el ejercicio fiscal, como aguinaldos, salarios por contrato, etc.” Es así, que al no existir un estudio técnico que justifique los contratos, no se puede alegar urgencia del gasto, pero sí es notoria la obligación del pago del pasivo laboral que se desatiende y que puede ser cubierto con la economías de salarios, y que se descuida por preferir sostener el sistema de contratos irregulares. ¿Cuándo se hará uso racional de las economías de salarios en la UES?

