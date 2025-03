Deportaciones son tragedia económica familiar en El Salvador

César Ramírez

La política de Estado de Trump hacia inmigrantes: “quiero que se vayan, y los países deben recibirlos, y si no los reciben no haremos negocios con esos países, y les aplicaremos aranceles muy sustanciales. Cuando envíen productos, tendrán aranceles sustanciales, y será muy difícil para ellos hacer negocios con nosotros” 1 esa declaración es una realidad en este momento, a diario se contemplan deportados de Estados Unidos en El Salvador, sus historias son conmovedoras, afirman haber trabajado durante décadas, pagado impuestos, no infringieron leyes, tienen familias con hijos nacidos en la gran nación del norte, pero al ser apresados no les aceptaron ninguna defensa ni tampoco les otorgaron oportunidad para demostrar su solvencia laboral o legal, ahora se encuentran con sus familias locales.

De las declaraciones a las amenazas cumplidas con deportaciones

Hemos observado la secuencia de las deportaciones realizadas en vuelos especiales desde EE.UU hacia diversas naciones, estas acciones han sido condenadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos por el trato que reciben los inmigrantes puesto que son encadenados y su tratamiento de internación es deplorable, cabe la salvedad que no son delincuentes puesto que de serlo no habrían salido hacia terceras naciones.

Este complejo momento tiene una novedad de aplicación tecnológica la “CBP Home” que es una aplicación para la “autodeportación” las personas sin estatus legal deben abandonar Estados Unidos de manera voluntaria.2 sustituye la CBP One y “fue presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como la opción “mas segura” para los inmigrantes indocumentados de salir del país sin enfrentar “consecuencias más graves” como las que suponen una deportación”3

Son conocidos los testimonios de salvadoreños con décadas de presencia en Estados Unidos, pero no tienen legalidad, la causa de principal de su salida fue la realidad económica, la guerra, los eventos naturales catastróficos, la violencia terrorista, la negación de empleos dignos, la precariedad económica familiar por generaciones etc.

Los inmigrantes tienen argumentos para no retornar a El Salvador porque simplemente, el país no ha cambiado en la opción económica.

La clandestinidad inmigrante

Algunos testimonios de inmigrantes afirman que su vida transcurre con empleos de servicios de construcción, jardinería, hotelería y restaurantes, aparcamiento de autos etc. usualmente tienen tarjetas legales de personas que abandonaron hace años aquella nación, así durante años tienen “doble identidad” pero existe un defecto en ese procedimiento en el caso de accidente hospitalario u otros, no será fácil localizarlo, se buscará otra identidad, otra persona, en ese rubro existen casos de personas que no pueden reclamar sus ahorros o pertenencias.

En Estados Unidos el TPS ha beneficiado a miles de salvadoreños su vigencia es hasta el 9 de marzo de 2026: “los beneficiarios actuales que quieran mantener su estatus deben reinscribirse desde el 17 de enero de 2025 hasta el 18 de marzo de 2025 y pueden solicitar nuevos EAD4.

En conclusión: cada ciudadano deportado significa una tragedia económica para la familia, en muchos casos son el soporte económico fundamental de núcleos familiares, ahora su realidad debe unir a la nación, con proyectos que beneficien a los damnificados económicos de Estados Unidos. amazon.com/author/csarcaralv

