Las antiguas salas de baile en Santa Tecla

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

¿Quién no recuerda esos años de juventud, en las emblemáticas salas de baile de la Ciudad de Las Colinas, en la que grandes orquestas amenizaron con sus melodías dichos jolgorios? Por lo que en esta ocasión evocaremos esos inolvidables momentos de mocedad.

Con relación al origen de estas salas de baile, estas se relacionan con las cortes reales europeas, en las que se practicó danzas cortesanas entre los siglos XVII y XVIII. Estos evolucionaron con el pasar del tiempo, en lo que diversas clases sociales bailaban juntas.

Con la llegada del siglo XX, estos sitios se extendieron por el mundo, mientras que variados ritmos continuaron evolucionando como: la polca, cuadrilla, foxtrot, charlestón, tango, twist rock and roll, entre otros, lo que hizo florecer estos recintos en Europa y América; con el aparecimiento de las «big bands» (grandes orquestas), se revitalizaron las salas de baile en la década de 1930.

De acuerdo con las memorias de Orlando Morán Castillo, muchos de estos bailes en Santa Tecla eran elitistas, lo que impuso normas de vestir entre caballeros y señoritas de la alta sociedad, caso contrario era negado el acceso a quien incumpliera tales reglas.

Aún se recuerdan los memorables bailes en los centros sociales del Casino Tecleño, en la que solo se admitía a sus miembros; entre los años 40s y 50s surge el Club Juvenil Tecleño, en el que todos los fines de semana se acostumbraban actividades bailables.

Otros icónicos lugares utilizados como salas de baile fueron la antigua Alcaldía Municipal, el 22 de diciembre, la Sociedad de Artesanos El Porvenir, el Casino Obrero y la Casa Sindical, así como el famoso “Espinero” que de acuerdo con Óscar Valle llegó de todo.

Entre los años 70s y 80s según el animador tecleño, se popularizaron otros lugares como salas de baile entre estas las Academias Santa Teresita y Cristiani, así como la Cancha Adolfo Pineda.

No puede obviarse los bailes de las Casas Comunales de la Colonia Quezaltepec, Las Delicias y El Cafetalón, así como en el Instituto Nacional José Dimían Villacorta y el Colegio Católico San José, entre otros, de acuerdo con reseñas del heredero de don Mario Valle (+).

En los años 90s y principios del siglo XXI se puso de moda los carnavales de calle, con ritmos y bailes nada comparables a otroras danzas de nuestros mayores y nuestra lozanía.

Definitivamente, las salas de baile en Santa Tecla, forman parte de nuestra historia e identidad, de la que hay mucho que contar, que sería difícil escribirlas en un par de líneas, y como bien dice el lema del estimado Óscar Valle.

¡Sigan bailando”

