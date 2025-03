Lanzador de Industriales regresa al béisbol cubano 17 años después

La Habana/Prensa Latina

El lanzador Alexei Gil declaró es miércoles a Prensa Latina sentirse en excelente forma deportiva, luego de regresar al béisbol cubano 17 años después, para intervenir en la Liga Élite que comienza el sábado.

Gil, de 39 años de edad, volverá a vestir los colores del capitalino equipo Industriales en la próxima tercera edición del torneo selectivo, luego de emigrar a Estados Unidos en 2008 en busca de firmar un contrato profesional. «Me siento muy bien. Ahora mismo estoy en una forma física muy buena, a pesar que solo he tenido dos salidas desde mi regreso», le dijo a la agencia el natural del municipio de La Lisa, que antes de abandonar el país jugó una temporada con Holguín y dos con Industriales.

En esas tres campañas tuvo balance parejo de seis victorias y seis derrotas, 10 juegos salvados y un promedio de carreras limpias permitidas de 5.30 cada nueve entradas de actuación. Hasta el 2015 se desempeñó en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido y en la de Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce, además de ver acción en otras independientes como la North American League y la Pecos League.

«Desde septiembre, que decidí venir a jugar a Cuba, me he mantenido activo entrenando. Lancé en diciembre en un campeonato en Houston con un equipo que llamaron The Cuban King», aseguró.

Gil siempre se caracterizó por ser un lanzador de buena velocidad en su recta y actualmente la mantiene sobre las 88 millas por hora, pero cree que a medida que vaya avanzando podrá aumentarla.

La víspera subió a la lomita en un tope de preparación que sostuvieron los felinos en el Estadio Santiago «Changa» Mederos de la Ciudad Deportiva, donde mostró sus herramientas, que incluyen una curva y un efectivo cambio de bola.

«Me motivé a regresar al béisbol cubano por el director Guillermo Carmona, ya que nos une una gran amistad. Es un hombre que se merece el campeonato y yo quiero aportar a eso», confesó. «La pasión que siento por Industriales va de la mano con eso, porque lo que siento por este equipo es algo muy grande», añadió.

